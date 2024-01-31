https://ria.ru/20240131/chip-1924648032.html

Священник прокомментировал историю с вживлением чипа в мозг человека

Священник прокомментировал историю с вживлением чипа в мозг человека - РИА Новости, 31.01.2024

Священник прокомментировал историю с вживлением чипа в мозг человека

Секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов считает, что внедрение чипов в мозг имеет много побочных эффектов, поэтому нужен... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:20

2024-01-31T18:20

2024-01-31T18:20

религия

сша

илон маск

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Секретарь синодальной комиссии по биоэтике протоиерей Александр Абрамов считает, что внедрение чипов в мозг имеет много побочных эффектов, поэтому нужен мораторий на такие вмешательства.Во вторник американский предприниматель Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. Он уточнил, что новое устройство называется Telepathy ("Телепатия"), оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности."Помимо Neuralink есть около десятка корпораций, которые имплантировали в мозг человека чипы с теми или иными функциональными возможностями. Маск интересен только тем, что просто очень известен", - сказал Абрамов РИА Новости."Еще он коммерсант, ориентирован на продажу товара, а такие технологии должны быть результатом работы исследователей, которые докажут, что это безопасно и исцеляет. Пока из того, что мы видели, в том числе в попытках Neuralink, очень много побочных эффектов: заболеваний, эпилепсий, неспособности программного обновления и так далее. Даже в техническом смысле эффективность не доказана", - добавил протоирей.По его словам, случаи вмешательства в область мозга "всегда носят абсолютно гадательный характер"."Непонятно, почему возбуждение того или иного участка коры головного мозга приносит тот или иной результат. Поэтому полагаю, что подобные исследования, вмешательства в мозг, носят безответственный, экспериментаторский, неограниченный этическими нормами характер - и поэтому подлежат мораторию, как у нас запрещено, например, вмешательство в эмбрион с целью его генетического редактирования", - подчеркнул собеседник агентства.Также "с умом и осмотрительностью" подходить "к попыткам изменить человека" призвал замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."Речь идет о ситуации, когда цель нейрочипа — помочь управлять внешними устройствами человеку, лишенному конечностей или парализованному. И ведь не поспоришь, казалось бы, о благости намерения. Да и трудно сказать, какой бы выбор сделал каждый из нас, окажись в столь тяжелой ситуации. Однако неизменно возникает вопрос: где грань в науке, в организации социума, через которую уже нельзя переступать в стремлении облегчить страдания человека?" – написал он в телеграм-канале.По его словам, "вопрос на самом деле вполне богословский: не повлечет ли безудержное стремление к упразднению страданий (и смерти) за собой и упразднение достоинства и свободы человека — отказ от этих даров Бога?"Он отметил, что страдания и смерть преодолимы для человека "только через причастность к Воскресению Христа" и "через смерть как переход от жизни земной к жизни вечной"."Попытки упразднить страдания и смерть исключительно человеческими усилиями ведут к упразднению части человечности. Все это не означает, что вовсе не следует стремиться уменьшать страдания людей — как их уменьшили открытие пенициллина или изобретения, связанные с трансплантацией. Но с большим умом и осмотрительностью следует подходить к попыткам изменить человека", - заключил иерарх.Во вторник эксперт рынка национальной технологической инициативы NeuroNet ("Нейронет") Владимир Козлов рассказал РИА Новости, что технология вживления нейрочипа Neuralink вызывает много вопросов, поскольку выглядит менее безопасной для мозга человека, чем у аналогичного импланта от австралийской компании Synchron, потому что в процессе продвижения датчика внутрь мозга может происходить небольшое повреждение некоторых поверхностных участков. Он отметил, что Neuralink – не первая, кто вживляет чип. В 2022 году Synchron впервые имплантировала нейроинтерфейс пациенту из США.В январе на сайте синодальной комиссии по биоэтике опубликовали сборник документов, в которых изложена официальная позиция Русской православной церкви по вопросам биоэтики, там отражены темы деторождения, контрацепции, воздержания, генетических методов диагностики и лечения, клонирования, трансплантологии, смерти, гомосексуализма, транссексуализма, технологии учета и обработки персональных данных, есть разделы "Церковь и научное мировоззрение", а также "Ответственность ученых за результаты исследования".Издание "Биоэтика - руководственные документы Русской православной церкви" охватывает весь новейший период истории РПЦ – в нем представлены документы начиная с 1989 года причем, только документы высшего учительного значения, то есть заявления святейшего патриарха, решения Архиерейских соборов, Священного синода.

https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html

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https://ria.ru/20240104/diplomy-1918997290.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сша, илон маск, русская православная церковь, религия