"Произойдет весной". Буданов сделал заявление о России
Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ пойдут в новое наступление весной
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его цитирует Telegraph.
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"Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придет наша очередь", — заявил он.
По словам главы украинского ГУР, наступательные действия ВСУ начнутся весной.
Контрнаступление украинской армии, начавшееся в июне 2023 года, потерпело крах спустя несколько месяцев. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Главком ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, назвал ситуацию патовой для Киева. В осенней статье для журнала The Economist он написал, что украинские силы, скорее всего, не осуществят "глубокого и красивого прорыва" на фронте.
В последние месяцы в западных странах все чаще говорят о том, что не смогут обеспечить Украину необходимым вооружением для продолжения боевых действий. Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США не собираются объявлять о новых поставках оружия ВСУ из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств.
Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов также признали, что на Украину надвигаются серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, а признаков, что конфликт закончится в ближайшее время, нет.