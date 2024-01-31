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"Произойдет весной". Буданов сделал заявление о России - РИА Новости, 31.01.2024
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18:26 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/budanov-1924649398.html
"Произойдет весной". Буданов сделал заявление о России
"Произойдет весной". Буданов сделал заявление о России - РИА Новости, 31.01.2024
"Произойдет весной". Буданов сделал заявление о России
Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:26
2024-01-31T18:26
политика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его цитирует Telegraph."Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придет наша очередь", — заявил он.По словам главы украинского ГУР, наступательные действия ВСУ начнутся весной.Контрнаступление украинской армии, начавшееся в июне 2023 года, потерпело крах спустя несколько месяцев. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Главком ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, назвал ситуацию патовой для Киева. В осенней статье для журнала The Economist он написал, что украинские силы, скорее всего, не осуществят "глубокого и красивого прорыва" на фронте.В последние месяцы в западных странах все чаще говорят о том, что не смогут обеспечить Украину необходимым вооружением для продолжения боевых действий. Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США не собираются объявлять о новых поставках оружия ВСУ из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств.Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов также признали, что на Украину надвигаются серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, а признаков, что конфликт закончится в ближайшее время, нет.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924638816.html
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политика, украина, россия, кирилл буданов, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Украина, Россия, Кирилл Буданов, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Произойдет весной". Буданов сделал заявление о России

Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ пойдут в новое наступление весной

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его цитирует Telegraph.
«
"Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь их очередь. Они закончат и тогда придет наша очередь", — заявил он.
По словам главы украинского ГУР, наступательные действия ВСУ начнутся весной.
Контрнаступление украинской армии, начавшееся в июне 2023 года, потерпело крах спустя несколько месяцев. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Главком ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, назвал ситуацию патовой для Киева. В осенней статье для журнала The Economist он написал, что украинские силы, скорее всего, не осуществят "глубокого и красивого прорыва" на фронте.
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В последние месяцы в западных странах все чаще говорят о том, что не смогут обеспечить Украину необходимым вооружением для продолжения боевых действий. Во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США не собираются объявлять о новых поставках оружия ВСУ из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств.
Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов также признали, что на Украину надвигаются серьезные проблемы из-за нехватки боеприпасов, а признаков, что конфликт закончится в ближайшее время, нет.
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ПолитикаУкраинаРоссияКирилл БудановВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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