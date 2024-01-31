https://ria.ru/20240131/briks-1924516874.html
Лавров прокомментировал расширение БРИКС
Лавров прокомментировал расширение БРИКС - РИА Новости, 31.01.2024
Лавров прокомментировал расширение БРИКС
Расширение БРИКС не задумывалось с целью создания диктата мирового большинства, наоборот, страны объединения открыты для равноправного диалога, заявил глава МИД РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:36
2024-01-31T10:36
2024-01-31T10:36
политика
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Расширение БРИКС не задумывалось с целью создания диктата мирового большинства, наоборот, страны объединения открыты для равноправного диалога, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Все это (расширение БРИКС - ред.) ни в коей мере не задумано с целью создать механизм нового диктата мирового большинства. Отнюдь нет. Во всех наших действиях, заявлениях и декларациях все наши страны (участники БРИКС – ред.) всегда подчеркивают, что мы открыты в любой момент для честного равноправного диалога", - сказал министр в ходе первой в рамках представительства России встречи шерп/су-шерп стран БРИКС. По словам Лаврова, особое внимание будет уделяться плавному вхождению новых членов БРИКС в повседневную деятельность объединения.
https://ria.ru/20240130/torgovlya-1924265908.html
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РИА Новости
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политика, сергей лавров, брикс
Политика, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров прокомментировал расширение БРИКС
Лавров: расширение БРИКС не задумывалось как механизм нового мирового диктата
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Расширение БРИКС не задумывалось с целью создания диктата мирового большинства, наоборот, страны объединения открыты для равноправного диалога, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Все это (расширение БРИКС - ред.) ни в коей мере не задумано с целью создать механизм нового диктата мирового большинства. Отнюдь нет. Во всех наших действиях, заявлениях и декларациях все наши страны (участники БРИКС – ред.) всегда подчеркивают, что мы открыты в любой момент для честного равноправного диалога", - сказал министр в ходе первой в рамках представительства России встречи шерп/су-шерп стран БРИКС.
По словам Лаврова, особое внимание будет уделяться плавному вхождению новых членов БРИКС в повседневную деятельность объединения.
Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте увеличились до 85 процентов