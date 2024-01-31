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Путин прокомментировал использование БПЛА в боях
Путин прокомментировал использование БПЛА в боях - РИА Новости, 31.01.2024
Путин прокомментировал использование БПЛА в боях
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин назвал использование беспилотников в зоне спецоперации эффективным средством. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:56
2024-01-31T16:56
2024-01-31T17:05
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин назвал использование беспилотников в зоне спецоперации эффективным средством."Дешево и сердито, и очень эффективно. Ну, и в других сферах очень важное направление деятельности", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
https://ria.ru/20240131/samolet-1924626919.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал использование БПЛА в боях
Путин об использовании БПЛА в боях: дешево, сердито и очень эффективно