https://ria.ru/20240131/bpla-1924623403.html

Путин прокомментировал использование БПЛА в боях

Путин прокомментировал использование БПЛА в боях - РИА Новости, 31.01.2024

Путин прокомментировал использование БПЛА в боях

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин назвал использование беспилотников в зоне спецоперации эффективным средством. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:56

2024-01-31T16:56

2024-01-31T17:05

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин назвал использование беспилотников в зоне спецоперации эффективным средством."Дешево и сердито, и очень эффективно. Ну, и в других сферах очень важное направление деятельности", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

https://ria.ru/20240131/samolet-1924626919.html

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владимир путин, россия