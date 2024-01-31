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На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2024
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12:51 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/bpla-1924556024.html
На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей
На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2024
На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей
Правительство России выделит в этом году 8,3 миллиарда рублей для 30 регионов на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:51
2024-01-31T12:51
правительство рф
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство России выделит в этом году 8,3 миллиарда рублей для 30 регионов на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Распоряжение правительства о распределении этих средств между 30 регионами подписано. Согласно документу, кабмин направит этим регионам в целом свыше 8,3 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". Как следует из документа, финансирование "позволит оснастить школы и колледжи оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников". Такие занятия будут проходить в рамках дополнительных образовательных программ. С помощью федеральных субсидий будет оснащено более 550 образовательных организаций, указано в документе. Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года поручил правительству создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
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На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей

На оборудование для изучения разработки БПЛА в школах выделят 8,3 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА в небе
БПЛА в небе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство России выделит в этом году 8,3 миллиарда рублей для 30 регионов на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Распоряжение правительства о распределении этих средств между 30 регионами подписано. Согласно документу, кабмин направит этим регионам в целом свыше 8,3 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы".
Как следует из документа, финансирование "позволит оснастить школы и колледжи оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников". Такие занятия будут проходить в рамках дополнительных образовательных программ. С помощью федеральных субсидий будет оснащено более 550 образовательных организаций, указано в документе.
Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года поручил правительству создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
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