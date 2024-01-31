https://ria.ru/20240131/bpla-1924556024.html

На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей

На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2024

На изучение разработки БПЛА в школах выделят более восьми миллиардов рублей

Правительство России выделит в этом году 8,3 миллиарда рублей для 30 регионов на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:51

2024-01-31T12:51

2024-01-31T12:51

правительство рф

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство России выделит в этом году 8,3 миллиарда рублей для 30 регионов на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Распоряжение правительства о распределении этих средств между 30 регионами подписано. Согласно документу, кабмин направит этим регионам в целом свыше 8,3 миллиарда рублей на реализацию федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы". Как следует из документа, финансирование "позволит оснастить школы и колледжи оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников". Такие занятия будут проходить в рамках дополнительных образовательных программ. С помощью федеральных субсидий будет оснащено более 550 образовательных организаций, указано в документе. Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года поручил правительству создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1918897784.html

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, россия