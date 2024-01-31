https://ria.ru/20240131/bortnik-1924558739.html

Израиль объяснил, почему из Таиланда вывезли только одного участника "Би-2"

Израиль объяснил, почему из Таиланда вывезли только одного участника "Би-2" - РИА Новости, 31.01.2024

Израиль объяснил, почему из Таиланда вывезли только одного участника "Би-2"

Лева* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*) стал единственным из участников группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:04

2024-01-31T13:04

2024-01-31T13:04

шоубиз

израиль

таиланд

би-2

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Лева* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*) стал единственным из участников группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство Израиля без наличия иного гражданства, заявил РИА Новости представитель МИД Израиля Лиор Хайят."Он единственный (из участников группы), у кого есть только израильское гражданство", - сказал Хайят в ответ на просьбу прокомментировать, почему только солисту группы было позволено вернуться в Израиль.Известно, что у четверых из семи участников "Би-2" есть гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США.В МИД Израиля отказались прокомментировать, предпринимаются ли до сих пор усилия по возвращению в Израиль остальных музыкантов "Би-2".Ранее сообщалось, что Бортник* прибыл в Израиль после задержания коллектива группы в Таиланде.Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации.По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

https://ria.ru/20240131/shtraf-1924530812.html

израиль

таиланд

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

израиль, таиланд, би-2