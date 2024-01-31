https://ria.ru/20240131/bortnik-1924558739.html
Израиль объяснил, почему из Таиланда вывезли только одного участника "Би-2"
Израиль объяснил, почему из Таиланда вывезли только одного участника "Би-2" - РИА Новости, 31.01.2024
Израиль объяснил, почему из Таиланда вывезли только одного участника "Би-2"
Лева* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*) стал единственным из участников группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:04
2024-01-31T13:04
2024-01-31T13:04
шоубиз
израиль
таиланд
би-2
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Лева* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*) стал единственным из участников группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство Израиля без наличия иного гражданства, заявил РИА Новости представитель МИД Израиля Лиор Хайят."Он единственный (из участников группы), у кого есть только израильское гражданство", - сказал Хайят в ответ на просьбу прокомментировать, почему только солисту группы было позволено вернуться в Израиль.Известно, что у четверых из семи участников "Би-2" есть гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США.В МИД Израиля отказались прокомментировать, предпринимаются ли до сих пор усилия по возвращению в Израиль остальных музыкантов "Би-2".Ранее сообщалось, что Бортник* прибыл в Израиль после задержания коллектива группы в Таиланде.Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации.По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html
https://ria.ru/20240131/shtraf-1924530812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, таиланд, би-2
Шоубиз, Израиль, Таиланд, Би-2
Израиль объяснил, почему из Таиланда вывезли только одного участника "Би-2"
МИД Израиля: Бортник стал единственным из "Би-2", у кого нет второго гражданства
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Лева* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*) стал единственным из участников группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство Израиля без наличия иного гражданства, заявил РИА Новости представитель МИД Израиля Лиор Хайят.
"Он единственный (из участников группы), у кого есть только израильское гражданство", - сказал Хайят в ответ на просьбу прокомментировать, почему только солисту группы было позволено вернуться в Израиль.
Известно, что у четверых из семи участников "Би-2" есть гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии
и США
.
В МИД Израиля отказались прокомментировать, предпринимаются ли до сих пор усилия по возвращению в Израиль остальных музыкантов "Би-2".
Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
Ранее сообщалось, что Бортник* прибыл в Израиль после задержания коллектива группы в Таиланде.
Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете
за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации.
По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Блогер Илья Варламов* обжаловал второй иноагентский штраф