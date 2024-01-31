https://ria.ru/20240131/bortnik-1924527823.html

Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле

Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле - РИА Новости, 31.01.2024

Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле

Лёва* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*, включен в реестр иноагентов) уже находится в Израиле, подтвердил РИА Новости представитель МИД Израиля Лиор Хайят. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:30

2024-01-31T11:30

2024-01-31T11:39

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Лёва* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*, включен в реестр иноагентов) уже находится в Израиле, подтвердил РИА Новости представитель МИД Израиля Лиор Хайят."Да. Гражданин Израиля уже находится в стране", - заявил Хайят в ответ на вопрос, прибыл ли солист группы "Би-2" в Израиль.Ранее сообщалось, что Бортник* вылетел из Таиланда в Израиль.Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации.Четверо из семи музыкантов рок-группы, включая Лёву*, имеют гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html

израиль

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

би-2, израиль, таиланд, россия