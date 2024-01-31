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Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле - РИА Новости, 31.01.2024
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Шоубиз
 
11:30 31.01.2024 (обновлено: 11:39 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/bortnik-1924527823.html
Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле
Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле - РИА Новости, 31.01.2024
Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле
Лёва* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*, включен в реестр иноагентов) уже находится в Израиле, подтвердил РИА Новости представитель МИД Израиля Лиор Хайят. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:30
2024-01-31T11:39
шоубиз
би-2
израиль
таиланд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Лёва* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*, включен в реестр иноагентов) уже находится в Израиле, подтвердил РИА Новости представитель МИД Израиля Лиор Хайят."Да. Гражданин Израиля уже находится в стране", - заявил Хайят в ответ на вопрос, прибыл ли солист группы "Би-2" в Израиль.Ранее сообщалось, что Бортник* вылетел из Таиланда в Израиль.Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации.Четверо из семи музыкантов рок-группы, включая Лёву*, имеют гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html
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би-2, израиль, таиланд, россия
Шоубиз, Би-2, Израиль, Таиланд, Россия
Солист "Би-2" Егор Бортник* находится в Израиле

Солист "Би-2" Егор Бортник ("Лева Би-2") находится в Израиле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолист рок группы "Би-2" Егор Бортник* ("Лева Би-2")
Солист рок группы Би-2 Егор Бортник* (Лева Би-2) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Солист рок группы "Би-2" Егор Бортник* ("Лева Би-2"). Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Лёва* "Би-2" (настоящее имя Егор Бортник*, включен в реестр иноагентов) уже находится в Израиле, подтвердил РИА Новости представитель МИД Израиля Лиор Хайят.
"Да. Гражданин Израиля уже находится в стране", - заявил Хайят в ответ на вопрос, прибыл ли солист группы "Би-2" в Израиль.
Ранее сообщалось, что Бортник* вылетел из Таиланда в Израиль.
Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации.
Четверо из семи музыкантов рок-группы, включая Лёву*, имеют гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде
Вчера, 11:50
 
ШоубизБи-2ИзраильТаиландРоссия
 
 
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