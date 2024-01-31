https://ria.ru/20240131/bomby-1924693281.html

Нуланд заявила, что высокоточные бомбы для Киева уже в пути

Нуланд заявила, что высокоточные бомбы для Киева уже в пути - РИА Новости, 01.02.2024

Нуланд заявила, что высокоточные бомбы для Киева уже в пути

Передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 01.02.2024

2024-01-31T23:51

2024-01-31T23:51

2024-02-01T10:17

украина

россия

киев

виктория нуланд

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. "Бомбы малого диаметра в пути на фронт", - заявила Нуланд журналистам в Киеве. Записи общения чиновницы с прессой репортеры выложили в соцсетях. Ранее в Пентагоне подтвердили, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI. Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона. GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года. Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240131/boepripasy-1924690108.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924656608.html

https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, виктория нуланд, сергей лавров, нато, министерство обороны сша