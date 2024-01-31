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Нуланд заявила, что высокоточные бомбы для Киева уже в пути - РИА Новости, 01.02.2024
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23:51 31.01.2024 (обновлено: 10:17 01.02.2024)
https://ria.ru/20240131/bomby-1924693281.html
Нуланд заявила, что высокоточные бомбы для Киева уже в пути
Нуланд заявила, что высокоточные бомбы для Киева уже в пути - РИА Новости, 01.02.2024
Нуланд заявила, что высокоточные бомбы для Киева уже в пути
Передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 01.02.2024
2024-01-31T23:51
2024-02-01T10:17
украина
россия
киев
виктория нуланд
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. "Бомбы малого диаметра в пути на фронт", - заявила Нуланд журналистам в Киеве. Записи общения чиновницы с прессой репортеры выложили в соцсетях. Ранее в Пентагоне подтвердили, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI. Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона. GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года. Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240131/boepripasy-1924690108.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924656608.html
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украина, россия, киев, виктория нуланд, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Украина, Россия, Киев, Виктория Нуланд, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Нуланд заявила, что высокоточные бомбы для Киева уже в пути

Нуланд: переданные Киеву высокоточные бомбы GLSDB уже на пути в зону конфликта

© AFP 2024 / Sergei SupinskyЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд общается с прессой в Киеве
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд общается с прессой в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AFP 2024 / Sergei Supinsky
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд общается с прессой в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
«
"Бомбы малого диаметра в пути на фронт", - заявила Нуланд журналистам в Киеве.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ
Вчера, 23:02
Записи общения чиновницы с прессой репортеры выложили в соцсетях.
Ранее в Пентагоне подтвердили, что Украине будут предоставлены бомбы малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI. Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.
GLSDB - совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи было объявлено еще в феврале прошлого года.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Боррель ожидает, что к марту ЕС поставит Киеву более 500 тысяч боеприпасов
Вчера, 18:41
Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
26 января, 08:00
 
УкраинаРоссияКиевВиктория НуландСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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