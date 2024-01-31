https://ria.ru/20240131/boepripasy-1924690108.html

Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ

Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские... РИА Новости, 01.02.2024

2024-01-31T23:02

2024-01-31T23:02

2024-02-01T00:01

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

рустем умеров

сергей лавров

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на письмо Умерова. "Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи", - пишет агентство. В своем письме, отправленном на этой неделе, Умеров сообщил, что ежедневно украинские войска способны выпускать не более 2 тысяч снарядов по всей линии фронта. Министр добавил, что дефицит оружия на Украине с каждым днем ​​становится все хуже, и призвал союзников из ЕС "сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов", чтобы, по крайней мере, соответствовать огневой мощи российской армии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924656608.html

https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, рустем умеров, сергей лавров, нато, евросоюз, вооруженные силы украины