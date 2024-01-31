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Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 31.01.2024 (обновлено: 00:01 01.02.2024)
https://ria.ru/20240131/boepripasy-1924690108.html
Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ
Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ
Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские... РИА Новости, 01.02.2024
2024-01-31T23:02
2024-02-01T00:01
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
рустем умеров
сергей лавров
нато
евросоюз
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на письмо Умерова. "Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи", - пишет агентство. В своем письме, отправленном на этой неделе, Умеров сообщил, что ежедневно украинские войска способны выпускать не более 2 тысяч снарядов по всей линии фронта. Министр добавил, что дефицит оружия на Украине с каждым днем ​​становится все хуже, и призвал союзников из ЕС "сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов", чтобы, по крайней мере, соответствовать огневой мощи российской армии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924656608.html
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
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украина, россия, сша, рустем умеров, сергей лавров, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ

Bloomberg: Киев уведомил союзников о трехкратном преимуществе России в снарядах

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на письмо Умерова.
«
"Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи", - пишет агентство.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Боррель ожидает, что к марту ЕС поставит Киеву более 500 тысяч боеприпасов
Вчера, 18:41
В своем письме, отправленном на этой неделе, Умеров сообщил, что ежедневно украинские войска способны выпускать не более 2 тысяч снарядов по всей линии фронта.
Министр добавил, что дефицит оружия на Украине с каждым днем ​​становится все хуже, и призвал союзников из ЕС "сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов", чтобы, по крайней мере, соответствовать огневой мощи российской армии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАРустем УмеровСергей ЛавровНАТОЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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