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Еще 500 млн руб направят на благоустройство дворов в Нижегородской области - РИА Новости, 31.01.2024
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Нижегородская область
 
12:51 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/blagoustroystvo-1924556203.html
Еще 500 млн руб направят на благоустройство дворов в Нижегородской области
Еще 500 млн руб направят на благоустройство дворов в Нижегородской области - РИА Новости, 31.01.2024
Еще 500 млн руб направят на благоустройство дворов в Нижегородской области
Пятьсот миллионов рублей дополнительно направят на благоустройство дворовых территорий в 2024 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:51
2024-01-31T12:51
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
балахна
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Пятьсот миллионов рублей дополнительно направят на благоустройство дворовых территорий в 2024 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона. Работы будут проводиться по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". "Дополнительные средства, в первую очередь, будут направляться на обновление тех дворов, где в прошлом году выполнялся капитальный ремонт домов. В прошлом году мы провели большую работу по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе объектов культурного наследия. Отремонтированы фасады более чем 150 домов, почти в 400 зданиях отремонтирована кровля. И благоустройство дворов формирует совершенно иной, законченный облик территорий", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области. Никитин отметил, что изначально в 2024 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области планировалось отремонтировать до 450 дворов. Дополнительное финансирование позволит расширить программу как минимум в два раза. Помимо Нижнего Новгорода, планируется направить средства на благоустройство дворов в Большом Болдине, Балахне и других малых городах региона. Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области и муниципалитеты уже приступили к формированию перечня дворовых территорий, где в 2024 году можно будет выполнить благоустройство.
https://ria.ru/20240130/klaster-1924444254.html
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нижегородская область, нижний новгород, балахна, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Балахна, Глеб Никитин

Еще 500 млн руб направят на благоустройство дворов в Нижегородской области

© РИА Новости / Олег Золото | Перейти в медиабанкВид на историческую часть Нижнего Новгорода
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Олег Золото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Пятьсот миллионов рублей дополнительно направят на благоустройство дворовых территорий в 2024 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Работы будут проводиться по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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"Дополнительные средства, в первую очередь, будут направляться на обновление тех дворов, где в прошлом году выполнялся капитальный ремонт домов. В прошлом году мы провели большую работу по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе объектов культурного наследия. Отремонтированы фасады более чем 150 домов, почти в 400 зданиях отремонтирована кровля. И благоустройство дворов формирует совершенно иной, законченный облик территорий", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области.
Никитин отметил, что изначально в 2024 году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области планировалось отремонтировать до 450 дворов. Дополнительное финансирование позволит расширить программу как минимум в два раза.
Помимо Нижнего Новгорода, планируется направить средства на благоустройство дворов в Большом Болдине, Балахне и других малых городах региона. Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области и муниципалитеты уже приступили к формированию перечня дворовых территорий, где в 2024 году можно будет выполнить благоустройство.
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