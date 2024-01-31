https://ria.ru/20240131/biometriya-1924493721.html
Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД
Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД - РИА Новости, 31.01.2024
Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД
Постановка на консульский учет уехавших за границу россиян сейчас носит уведомительный характер, а российские консульства за рубежом не собирают биометрические... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:07
2024-01-31T07:07
2024-01-31T07:07
мария захарова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152563/08/1525630815_0:545:2672:2048_1920x0_80_0_0_a15215b2d6a3ffab43b1303f36a0d275.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Постановка на консульский учет уехавших за границу россиян сейчас носит уведомительный характер, а российские консульства за рубежом не собирают биометрические данные уехавших граждан РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В настоящее время постановка на консульский учет всех российских граждан (за исключением детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами или лицами без гражданства) осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными приказом МИД России от 17 августа 2011 года № 15114", - указала Захарова. По ее словам, "процедура постановки на учет носит уведомительный характер и проводится исключительно по инициативе заявителя либо его законного представителя, в том числе в дистанционном режиме с использованием каналов почтовой или факсимильной связи, а также специализированного сервиса в сети интернет" Захарова пояснила, что "ведение консульского учета осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации, регулирующего обработку и защиту персональных данных". "При этом сбор каких-либо биометрических персональных данных не осуществляется", - заключила она.
https://ria.ru/20240122/konfiskatsiya-1922858147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152563/08/1525630815_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_9e905768689b7465f7b3c179fae28be7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия
Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД
МИД: консульства не собирают биометрические данные россиян, уехавших за границу
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Постановка на консульский учет уехавших за границу россиян сейчас носит уведомительный характер, а российские консульства за рубежом не собирают биометрические данные уехавших граждан РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В настоящее время постановка на консульский учет всех российских граждан (за исключением детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами или лицами без гражданства) осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными приказом МИД России от 17 августа 2011 года № 15114", - указала Захарова.
По ее словам, "процедура постановки на учет носит уведомительный характер и проводится исключительно по инициативе заявителя либо его законного представителя, в том числе в дистанционном режиме с использованием каналов почтовой или факсимильной связи, а также специализированного сервиса в сети интернет"
Захарова пояснила, что "ведение консульского учета осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации, регулирующего обработку и защиту персональных данных".
"При этом сбор каких-либо биометрических персональных данных не осуществляется", - заключила она.
Глава СПЧ: законопроект о конфискации имущества не затронет релокантов