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Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД - РИА Новости, 31.01.2024
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07:07 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/biometriya-1924493721.html
Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД
Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД - РИА Новости, 31.01.2024
Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД
Постановка на консульский учет уехавших за границу россиян сейчас носит уведомительный характер, а российские консульства за рубежом не собирают биометрические... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:07
2024-01-31T07:07
мария захарова
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Постановка на консульский учет уехавших за границу россиян сейчас носит уведомительный характер, а российские консульства за рубежом не собирают биометрические данные уехавших граждан РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В настоящее время постановка на консульский учет всех российских граждан (за исключением детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами или лицами без гражданства) осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными приказом МИД России от 17 августа 2011 года № 15114", - указала Захарова. По ее словам, "процедура постановки на учет носит уведомительный характер и проводится исключительно по инициативе заявителя либо его законного представителя, в том числе в дистанционном режиме с использованием каналов почтовой или факсимильной связи, а также специализированного сервиса в сети интернет" Захарова пояснила, что "ведение консульского учета осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации, регулирующего обработку и защиту персональных данных". "При этом сбор каких-либо биометрических персональных данных не осуществляется", - заключила она.
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мария захарова, россия
Мария Захарова, Россия
Консульства не собирают биометрию уехавших за границу россиян, пояснил МИД

МИД: консульства не собирают биометрические данные россиян, уехавших за границу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Процедура снятия биометрических данных . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Постановка на консульский учет уехавших за границу россиян сейчас носит уведомительный характер, а российские консульства за рубежом не собирают биометрические данные уехавших граждан РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В настоящее время постановка на консульский учет всех российских граждан (за исключением детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами или лицами без гражданства) осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными приказом МИД России от 17 августа 2011 года № 15114", - указала Захарова.
По ее словам, "процедура постановки на учет носит уведомительный характер и проводится исключительно по инициативе заявителя либо его законного представителя, в том числе в дистанционном режиме с использованием каналов почтовой или факсимильной связи, а также специализированного сервиса в сети интернет"
Захарова пояснила, что "ведение консульского учета осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации, регулирующего обработку и защиту персональных данных".
"При этом сбор каких-либо биометрических персональных данных не осуществляется", - заключила она.
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