Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всего состава "Би-2" - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:15 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/bi-2-1924685245.html
МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всего состава "Би-2"
МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всего состава "Би-2" - РИА Новости, 31.01.2024
МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всего состава "Би-2"
Все музыканты группы "Би-2" были освобождены из под стражи в Таиланде благодаря усилиям МИД Израиля и уже направляются в Израиль, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:15
2024-01-31T22:15
шоубиз
в мире
таиланд
израиль
австралия
исраэль кац
би-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_0:54:1001:617_1920x0_80_0_0_4c7ff279bd5c70fdfffafe42aa48280e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Все музыканты группы "Би-2" были освобождены из под стражи в Таиланде благодаря усилиям МИД Израиля и уже направляются в Израиль, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "В результате усилий МИД Израиля и посольства Израиля в Таиланде сегодня вечером (в среду) все задержанные члены музыкальной группы "Би-2", арестованные в Таиланде несколько дней назад, освобождены. Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге - гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда", - говорится в сообщении. Глава МИД Израиля Исраэль Кац похвалил израильских дипломатов за проделанную работу. "Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами - иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. Кто спасает одну душу, словно спас целый мир", - заявил Кац, слова которого приводит пресс-служба. Ранее в среду в Израиль прибыл солист "Би-2" Лёва (настоящее имя Егор Бортник*). В МИД Израиля тогда пояснили РИА Новости, что он стал единственным из участников группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство Израиля без наличия иного гражданства. Известно, что у четверых из семи участников "Би-2" есть гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США. Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html
https://ria.ru/20240129/bi-2-1924198578.html
https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html
таиланд
израиль
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_15:0:975:720_1920x0_80_0_0_d007cdac62e01cd643f57cdce5f47c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, израиль, австралия, исраэль кац, би-2
Шоубиз, В мире, Таиланд, Израиль, Австралия, Исраэль Кац, Би-2
МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всего состава "Би-2"

МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2"

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© АГН "Москва"
Группа "Би-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Все музыканты группы "Би-2" были освобождены из под стражи в Таиланде благодаря усилиям МИД Израиля и уже направляются в Израиль, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
«
"В результате усилий МИД Израиля и посольства Израиля в Таиланде сегодня вечером (в среду) все задержанные члены музыкальной группы "Би-2", арестованные в Таиланде несколько дней назад, освобождены. Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге - гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда", - говорится в сообщении.
Участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде
30 января, 11:50
Глава МИД Израиля Исраэль Кац похвалил израильских дипломатов за проделанную работу.
«
"Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами - иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. Кто спасает одну душу, словно спас целый мир", - заявил Кац, слова которого приводит пресс-служба.
Ранее в среду в Израиль прибыл солист "Би-2" Лёва (настоящее имя Егор Бортник*). В МИД Израиля тогда пояснили РИА Новости, что он стал единственным из участников группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство Израиля без наличия иного гражданства.
Солист рок-группы Би-2 Лёва выступает на концерте в рамках церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Участники "Би-2" оказались в клетке перед депортацией из Таиланда
29 января, 21:42
Известно, что у четверых из семи участников "Би-2" есть гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США.
Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации.
По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Максим Галкин*, Светлана Лобода* и Лева Би-2* - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
27 января, 08:00
 
ШоубизВ миреТаиландИзраильАвстралияИсраэль КацБи-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала