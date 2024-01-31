https://ria.ru/20240131/bi-2-1924685245.html

МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всего состава "Би-2"

МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всего состава "Би-2" - РИА Новости, 31.01.2024

МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всего состава "Би-2"

Все музыканты группы "Би-2" были освобождены из под стражи в Таиланде благодаря усилиям МИД Израиля и уже направляются в Израиль, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T22:15

2024-01-31T22:15

2024-01-31T22:15

шоубиз

в мире

таиланд

израиль

австралия

исраэль кац

би-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924193483_0:54:1001:617_1920x0_80_0_0_4c7ff279bd5c70fdfffafe42aa48280e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Все музыканты группы "Би-2" были освобождены из под стражи в Таиланде благодаря усилиям МИД Израиля и уже направляются в Израиль, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "В результате усилий МИД Израиля и посольства Израиля в Таиланде сегодня вечером (в среду) все задержанные члены музыкальной группы "Би-2", арестованные в Таиланде несколько дней назад, освобождены. Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге - гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда", - говорится в сообщении. Глава МИД Израиля Исраэль Кац похвалил израильских дипломатов за проделанную работу. "Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами - иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. Кто спасает одну душу, словно спас целый мир", - заявил Кац, слова которого приводит пресс-служба. Ранее в среду в Израиль прибыл солист "Би-2" Лёва (настоящее имя Егор Бортник*). В МИД Израиля тогда пояснили РИА Новости, что он стал единственным из участников группы, кого удалось вывезти из Таиланда, так как только у него есть гражданство Израиля без наличия иного гражданства. Известно, что у четверых из семи участников "Би-2" есть гражданство Израиля, а у двоих имеются паспорта Австралии и США. Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу. Они все, кроме лидера группы, до сих пор находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, ожидая депортации. По законам Таиланда, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html

https://ria.ru/20240129/bi-2-1924198578.html

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

таиланд

израиль

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, таиланд, израиль, австралия, исраэль кац, би-2