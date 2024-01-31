https://ria.ru/20240131/bi-2-1924621943.html

Полиция Таиланда заявила, что арест музыкантов "Би-2" не связан с политикой

Полиция Таиланда заявила, что арест музыкантов "Би-2" не связан с политикой - РИА Новости, 31.01.2024

Полиция Таиланда заявила, что арест музыкантов "Би-2" не связан с политикой

Арест участников группы "Би-2" в Таиланде не имеет отношения к политике, музыканты были арестованы за нарушение закона, заявил в среду журналистам заместитель... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:52

2024-01-31T16:52

2024-01-31T16:52

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БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Арест участников группы "Би-2" в Таиланде не имеет отношения к политике, музыканты были арестованы за нарушение закона, заявил в среду журналистам заместитель главы Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майор Пхаттхана Нучанат. Брифинг генерала, состоявшийся в новом здании Бюро иммиграционной полиции в провинции Нонтхабури (северная окраина Бангкока), транслировал в записи телеканал "Тхаи Рат ТВ". "Арест музыкантов был произведен в провинции Пхукет сотрудниками иммиграционной полиции, действовавшими в полном соответствии с законом и процедурой: они задержали лиц, нарушивших законодательство, и передали дело органам следствия для произведения последующих следственных действий, политики там не было", - сообщил журналистам замглавы иммиграционного бюро, отвечая на вопрос журналистов, имел ли арест музыкантов какое-либо отношение к политике. Он отметил, что после оглашения приговора суда арестованные снова были переданы иммиграционной полиции и помещены в центр временного содержания, "также в полном соответствии с законом и в согласии с процедурой". "Что же касается депортации, на сегодня один из участников группы уже депортирован, но не в Россию, а в третью страну. Остальные находятся в центре временного содержания. Те из них, кто имеет вторые паспорта, то есть паспорта третьих стран, могут запросить депортацию в эти страны, но для этого Таиланд должен получить согласие этих третьих стран принять депортируемых", - добавил генерал Нучанат. Он отметил, что зарубежные правозащитные организации обратились к властям Таиланда, и в том числе к иммиграционной полиции, с призывами освободить находящихся в центре временного содержания музыкантов и предоставить им возможность выехать в страны по их собственному выбору, обосновав эти призывы вероятностью их судебного преследования в России по политическим мотивам. По словам генерала, находящиеся в иммиграционном центре иностранные граждане имеют право отказаться от депортации. "А в случае, если у них есть опасения, что в их стране они могут подвергнуться судебному преследованию за политические взгляды, они могут обратиться в ООН за получением статуса политического беженца", - сказал замглавы Иммиграционного бюро таиландской полиции.

https://ria.ru/20240131/bortnik-1924558739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, таиланд, россия, би-2