https://ria.ru/20240131/bespilotniki-1924693119.html

В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник

В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 01.02.2024

В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник

В Нижегородской области подавили два беспилотника, летевших на высоте 50 метров, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.02.2024

2024-01-31T23:46

2024-01-31T23:46

2024-02-01T08:58

специальная военная операция на украине

нижегородская область

нижний новгород

рязанская область

вооруженные силы украины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. В Нижегородской области подавили два беспилотника, летевших на высоте 50 метров, сообщил РИА Новости информированный источник."Два дрона ВСУ пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО <...> Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области", — сообщил источник.Дроны летели со стороны Рязанской области.По его словам, боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала.В результате атаки никто не пострадал, повреждений тоже нет, отметил источник.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

нижегородская область

нижний новгород

рязанская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, нижний новгород, рязанская область, вооруженные силы украины