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В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 01.02.2024
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23:46 31.01.2024 (обновлено: 08:58 01.02.2024)
https://ria.ru/20240131/bespilotniki-1924693119.html
В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник
В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 01.02.2024
В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник
В Нижегородской области подавили два беспилотника, летевших на высоте 50 метров, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.02.2024
2024-01-31T23:46
2024-02-01T08:58
специальная военная операция на украине
нижегородская область
нижний новгород
рязанская область
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. В Нижегородской области подавили два беспилотника, летевших на высоте 50 метров, сообщил РИА Новости информированный источник.&quot;Два дрона ВСУ пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО &lt;...&gt; Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области&quot;, — сообщил источник.Дроны летели со стороны Рязанской области.По его словам, боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала.В результате атаки никто не пострадал, повреждений тоже нет, отметил источник.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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нижегородская область, нижний новгород, рязанская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Нижний Новгород, Рязанская область, Вооруженные силы Украины
В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник

Два перехваченных в Нижегородской области дронов летели на высоте 50 метров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКомплекс радиоэлектронной борьбы
Комплекс радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. В Нижегородской области подавили два беспилотника, летевших на высоте 50 метров, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Два дрона ВСУ пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО <...> Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области", — сообщил источник.

Дроны летели со стороны Рязанской области.
По его словам, боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала.
В результате атаки никто не пострадал, повреждений тоже нет, отметил источник.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
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Специальная военная операция на УкраинеНижегородская областьНижний НовгородРязанская областьВооруженные силы Украины
 
 
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