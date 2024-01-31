Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон и девять снарядов HIMARS
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожен: 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Харцызск Донецкой народной республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11512 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14860 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18103 единицы специальной военной автомобильной техники.