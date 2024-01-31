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Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/bespilotnik-1924575859.html
Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон
Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон - РИА Новости, 31.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:09
2024-01-31T14:09
специальная военная операция на украине
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харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожен: 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Харцызск Донецкой народной республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11512 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14860 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18103 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, сша, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Харьковская область, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон

Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский дрон и девять снарядов HIMARS

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 81 украинский беспилотник и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожен: 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Харцызск Донецкой народной республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11512 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14860 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7906 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18103 единицы специальной военной автомобильной техники.
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