https://ria.ru/20240131/bespilotnik-1924494934.html

Над Псковской областью уничтожили беспилотник

Над Псковской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.01.2024

Над Псковской областью уничтожили беспилотник

Силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:29

2024-01-31T07:29

2024-01-31T11:18

специальная военная операция на украине

псковская область

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.Накануне ночью над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями нейтрализовали 21 украинский БПЛА.

https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924448152.html

псковская область

россия

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псковская область, россия