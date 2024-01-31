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Над Псковской областью уничтожили беспилотник
Над Псковской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 31.01.2024
Над Псковской областью уничтожили беспилотник
Силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:29
2024-01-31T07:29
2024-01-31T11:18
специальная военная операция на украине
псковская область
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Псковской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.Накануне ночью над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями нейтрализовали 21 украинский БПЛА.
https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924448152.html
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псковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Псковская область, Россия
Над Псковской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила над Псковской областью БПЛА ВСУ