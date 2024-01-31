В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов
В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов из-за замороженных активов
Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Парламент Бельгии поднял тему рисков, которые представляют для Брюсселя обращения в арбитраж российских инвесторов, чьи средства были заморожены в соответствии с санкциями Евросоюза, следует из материалов, опубликованных Палатой представителей (бельгийским парламентом).
В частности, депутат комитета по международным делам Палаты представителей Бельгии Самюэль Коголати обратился с запросом в министерство иностранных дел королевства, отметив что между Россией и Бельгией продолжает действовать соглашение о защите инвестиций, заключенное еще в 1989 году.
"Ранее также министр финансов сообщал, что Бельгия может столкнуться с обращениями в арбитраж со стороны физических и юридических лиц, средства которых были заморожены на нашей территории", - сказал бельгийский депутат. "Эти лица могут апеллировать к двустороннему соглашению о защите инвестицией, который был подписан еще во времена СССР", - добавил бельгийский политик. Он напомнил, что речь идет о 256 миллиардах евро, замороженных в ЕС, большая часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
Депутат также выразил обеспокоенность тем, что выполнение требований санкций ЕС против России может противоречить правилам защиты инвестиций, и призвал ЕС разработать общую стратегию в этом вопросе.
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, подтвердила, что такой риск действительно существует, поскольку Бельгия "является правовым государством".
"Этот риск нельзя исключать. Напоминаю, что мы живем в правовом государстве и в соответствующей ситуации должны иметь место установленные юридические процедуры", - сказала бельгийский министр.
Евросоюз в начале июня 2022 года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД), на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта того года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам.