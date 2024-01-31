https://ria.ru/20240131/belgiya-1924513538.html

В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов

В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов - РИА Новости, 31.01.2024

В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов

Парламент Бельгии поднял тему рисков, которые представляют для Брюсселя обращения в арбитраж российских инвесторов, чьи средства были заморожены в соответствии... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:22

2024-01-31T10:22

2024-01-31T10:26

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БРЮССЕЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Парламент Бельгии поднял тему рисков, которые представляют для Брюсселя обращения в арбитраж российских инвесторов, чьи средства были заморожены в соответствии с санкциями Евросоюза, следует из материалов, опубликованных Палатой представителей (бельгийским парламентом). В частности, депутат комитета по международным делам Палаты представителей Бельгии Самюэль Коголати обратился с запросом в министерство иностранных дел королевства, отметив что между Россией и Бельгией продолжает действовать соглашение о защите инвестиций, заключенное еще в 1989 году. "Ранее также министр финансов сообщал, что Бельгия может столкнуться с обращениями в арбитраж со стороны физических и юридических лиц, средства которых были заморожены на нашей территории", - сказал бельгийский депутат. "Эти лица могут апеллировать к двустороннему соглашению о защите инвестицией, который был подписан еще во времена СССР", - добавил бельгийский политик. Он напомнил, что речь идет о 256 миллиардах евро, замороженных в ЕС, большая часть средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Депутат также выразил обеспокоенность тем, что выполнение требований санкций ЕС против России может противоречить правилам защиты инвестиций, и призвал ЕС разработать общую стратегию в этом вопросе. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, подтвердила, что такой риск действительно существует, поскольку Бельгия "является правовым государством". "Этот риск нельзя исключать. Напоминаю, что мы живем в правовом государстве и в соответствующей ситуации должны иметь место установленные юридические процедуры", - сказала бельгийский министр. Евросоюз в начале июня 2022 года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД), на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта того года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам.

https://ria.ru/20240125/aktivy-1923344418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бельгия, россия, брюссель, аджа лябиб, евросоюз, euroclear, в мире