https://ria.ru/20240131/batarei-1924459955.html

Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил их выпуск на 25%

Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил их выпуск на 25% - РИА Новости, 31.01.2024

Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил их выпуск на 25%

Московские промпредприятия активно участвуют в расширении применения электротяги в городской экономике, в частности, одна из компаний только за прошедший год на РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:13

2024-01-31T07:13

2024-01-31T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московские промпредприятия активно участвуют в расширении применения электротяги в городской экономике, в частности, одна из компаний только за прошедший год на четверть увеличила выпуск аккумуляторных батарей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания CleanPower выпускает батареи для различных клининговых машин, гольф-каров, а в минувшем году реализовала ряд проектов для инновационной складской техники."Для создания необходимой инфраструктуры для электротранспорта промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы изготовленной продукции и масштабируют производства. Например, столичная компания за 2023 год нарастила выпуск аккумуляторных батарей на 25% по сравнению с показателями 2022 года. Кроме того, выручка предприятия выросла на 37%", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.По словам генерального директора компании Лазокат Мукатовой, в 2023 году, благодаря масштабированию производства, было произведено свыше 3 тысяч аккумуляторных батарей.Как отметили в пресс-службе ДИПП, предприятие получает поддержку от экспортного центра "Моспром", участвует в бизнес-миссиях и в международных выставках.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, владислав овчинский