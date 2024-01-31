https://ria.ru/20240131/batarei-1924459955.html
Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил их выпуск на 25%
Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил их выпуск на 25% - РИА Новости, 31.01.2024
Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил их выпуск на 25%
Московские промпредприятия активно участвуют в расширении применения электротяги в городской экономике, в частности, одна из компаний только за прошедший год на РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:13
2024-01-31T07:13
2024-01-31T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московские промпредприятия активно участвуют в расширении применения электротяги в городской экономике, в частности, одна из компаний только за прошедший год на четверть увеличила выпуск аккумуляторных батарей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания CleanPower выпускает батареи для различных клининговых машин, гольф-каров, а в минувшем году реализовала ряд проектов для инновационной складской техники."Для создания необходимой инфраструктуры для электротранспорта промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы изготовленной продукции и масштабируют производства. Например, столичная компания за 2023 год нарастила выпуск аккумуляторных батарей на 25% по сравнению с показателями 2022 года. Кроме того, выручка предприятия выросла на 37%", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.По словам генерального директора компании Лазокат Мукатовой, в 2023 году, благодаря масштабированию производства, было произведено свыше 3 тысяч аккумуляторных батарей.Как отметили в пресс-службе ДИПП, предприятие получает поддержку от экспортного центра "Моспром", участвует в бизнес-миссиях и в международных выставках.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московские промпредприятия активно участвуют в расширении применения электротяги в городской экономике, в частности, одна из компаний только за прошедший год на четверть увеличила выпуск аккумуляторных батарей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компания CleanPower выпускает батареи для различных клининговых машин, гольф-каров, а в минувшем году реализовала ряд проектов для инновационной складской техники.
«
"Для создания необходимой инфраструктуры для электротранспорта промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы изготовленной продукции и масштабируют производства. Например, столичная компания за 2023 год нарастила выпуск аккумуляторных батарей на 25% по сравнению с показателями 2022 года. Кроме того, выручка предприятия выросла на 37%", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского
.
По словам генерального директора компании Лазокат Мукатовой, в 2023 году, благодаря масштабированию производства, было произведено свыше 3 тысяч аккумуляторных батарей.
Как отметили в пресс-службе ДИПП, предприятие получает поддержку от экспортного центра "Моспром", участвует в бизнес-миссиях и в международных выставках.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.