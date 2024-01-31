https://ria.ru/20240131/ataka-1924581898.html

Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии

Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии - РИА Новости, 31.01.2024

Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии

Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии в провинции Дераа в ответ на запуски со стороны Сирии в направлении Голанских высот, сообщила в среду... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:32

2024-01-31T14:32

2024-01-31T14:32

в мире

голанские высоты

ливан

израиль

армия обороны израиля (цахал)

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии в провинции Дераа в ответ на запуски со стороны Сирии в направлении Голанских высот, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Вчера вечером (вторник) было зафиксировано несколько запусков из Сирии в направлении южных Голанских высот. В ответ истребители ЦАХАЛ в ночь на среду нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийскому режиму в районе Дераа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в среду утром были зафиксированы обстрелы севера Израиля со стороны Ливана. ЦАХАЛ ответил огнем по нескольким районам на юге Ливана. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240130/konflikt-1915630213.html

голанские высоты

ливан

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, голанские высоты, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году