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Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии - РИА Новости, 31.01.2024
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14:32 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ataka-1924581898.html
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии - РИА Новости, 31.01.2024
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии в провинции Дераа в ответ на запуски со стороны Сирии в направлении Голанских высот, сообщила в среду... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:32
2024-01-31T14:32
в мире
голанские высоты
ливан
израиль
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии в провинции Дераа в ответ на запуски со стороны Сирии в направлении Голанских высот, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Вчера вечером (вторник) было зафиксировано несколько запусков из Сирии в направлении южных Голанских высот. В ответ истребители ЦАХАЛ в ночь на среду нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийскому режиму в районе Дераа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в среду утром были зафиксированы обстрелы севера Израиля со стороны Ливана. ЦАХАЛ ответил огнем по нескольким районам на юге Ливана. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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голанские высоты
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в мире, голанские высоты, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Голанские высоты, Ливан, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии

ЦАХАЛ: объекты сирийской армии атакованы в ответ на пуски по Голанским высотам

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский солдат на Голанских высотах в районе границы с Сирией. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии в провинции Дераа в ответ на запуски со стороны Сирии в направлении Голанских высот, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"Вчера вечером (вторник) было зафиксировано несколько запусков из Сирии в направлении южных Голанских высот. В ответ истребители ЦАХАЛ в ночь на среду нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийскому режиму в районе Дераа", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что в среду утром были зафиксированы обстрелы севера Израиля со стороны Ливана. ЦАХАЛ ответил огнем по нескольким районам на юге Ливана.
Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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В миреГоланские высотыЛиванИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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