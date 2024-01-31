https://ria.ru/20240131/ataka-1924581898.html
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии - РИА Новости, 31.01.2024
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии в провинции Дераа в ответ на запуски со стороны Сирии в направлении Голанских высот, сообщила в среду... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:32
2024-01-31T14:32
2024-01-31T14:32
в мире
голанские высоты
ливан
израиль
армия обороны израиля (цахал)
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/81/1515738156_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_b9e24314b5b00da6bad0b4f0d8a00b5c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии в провинции Дераа в ответ на запуски со стороны Сирии в направлении Голанских высот, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Вчера вечером (вторник) было зафиксировано несколько запусков из Сирии в направлении южных Голанских высот. В ответ истребители ЦАХАЛ в ночь на среду нанесли удары по военной инфраструктуре, принадлежащей сирийскому режиму в районе Дераа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в среду утром были зафиксированы обстрелы севера Израиля со стороны Ливана. ЦАХАЛ ответил огнем по нескольким районам на юге Ливана. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240130/konflikt-1915630213.html
голанские высоты
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/81/1515738156_103:0:2236:1600_1920x0_80_0_0_43d9c50a80543c8dc6f14203252fc7bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, голанские высоты, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Голанские высоты, Ливан, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израильские ВВС атаковали объекты сирийской армии
ЦАХАЛ: объекты сирийской армии атакованы в ответ на пуски по Голанским высотам