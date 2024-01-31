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Археологи впервые обнаружили случай ревматоидного артрита в Древнем Египте - РИА Новости, 01.02.2024
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21:44 31.01.2024 (обновлено: 09:33 01.02.2024)
https://ria.ru/20240131/artrit-1924681852.html
Археологи впервые обнаружили случай ревматоидного артрита в Древнем Египте
Археологи впервые обнаружили случай ревматоидного артрита в Древнем Египте - РИА Новости, 01.02.2024
Археологи впервые обнаружили случай ревматоидного артрита в Древнем Египте
Археологи обнаружили первый и на данный момент единственный в Древнем Египте случай ревматоидного артрита, сообщило министерство туризма и древностей Египта. РИА Новости, 01.02.2024
2024-01-31T21:44
2024-02-01T09:33
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КАИР, 31 янв - РИА Новости. Археологи обнаружили первый и на данный момент единственный в Древнем Египте случай ревматоидного артрита, сообщило министерство туризма и древностей Египта. Согласно заявлению министерства, совместная археологическая миссия из Италии и Польши нашла в провинции Асуан на юге Египта останки скелета молодой женщины, страдавшей от ревматоидного артрита. Генсек Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири подчеркнул, что находка представляет собой единственный на данный момент диагностированный случай этой болезни в Древнем Египте и один из старейших случаев в мире. Он добавил, что обнаруженные останки явно свидетельствуют о том, что ревматоидный артрит существовал в Древнем Египте, несмотря на то, что первое клиническое определение заболевания было сделано только в XVII веке. По словам гендиректора управления древностей провинции Асуан Абдель Монема Саида, исследования найденного скелета показали, что у женщины были поражены суставы с обеих сторон тела.
https://ria.ru/20231120/mumii-1910686682.html
https://ria.ru/20231001/arkheologi-1899780403.html
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древний египет, египет, италия
Древний Египет, Египет, Италия
Археологи впервые обнаружили случай ревматоидного артрита в Древнем Египте

Археологи обнаружили первый случай ревматоидного артрита в Древнем Египте

© Фото : Министерство туризма и древностей ЕгиптаАрхеологи впервые обнаружили случай ревматоидного артрита в Древнем Египте
Археологи впервые обнаружили случай ревматоидного артрита в Древнем Египте - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Министерство туризма и древностей Египта
Археологи впервые обнаружили случай ревматоидного артрита в Древнем Египте
Читать ria.ru в
КАИР, 31 янв - РИА Новости. Археологи обнаружили первый и на данный момент единственный в Древнем Египте случай ревматоидного артрита, сообщило министерство туризма и древностей Египта.
Согласно заявлению министерства, совместная археологическая миссия из Италии и Польши нашла в провинции Асуан на юге Египта останки скелета молодой женщины, страдавшей от ревматоидного артрита.
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Генсек Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири подчеркнул, что находка представляет собой единственный на данный момент диагностированный случай этой болезни в Древнем Египте и один из старейших случаев в мире.
Он добавил, что обнаруженные останки явно свидетельствуют о том, что ревматоидный артрит существовал в Древнем Египте, несмотря на то, что первое клиническое определение заболевания было сделано только в XVII веке.
По словам гендиректора управления древностей провинции Асуан Абдель Монема Саида, исследования найденного скелета показали, что у женщины были поражены суставы с обеих сторон тела.
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