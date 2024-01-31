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Артиллеристы продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 31.01.2024 (обновлено: 10:42 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/artilleriya-1924492347.html
Артиллеристы продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском
Артиллеристы продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 31.01.2024
Артиллеристы продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском
Минометные расчеты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск переместили огневые точки ближе к передовым позициям ВСУ на артемовском участке фронта,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:40
2024-01-31T10:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 31 янв — РИА Новости. Минометные расчеты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск переместили огневые точки ближе к передовым позициям ВСУ на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Ювелир. &quot;Артиллерия продвигается вперед, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелон противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии (противника. — Прим. ред.)&quot;, — объяснил он.Ювелир отметил, что минометы работают кучно, координируя свои действия с пехотой, потому что так гораздо проще корректировать и гораздо легче наносить огонь по противнику.По словам командира, российские минометчики передвигают вооружение ближе к линии боевого соприкосновения, тем самым увеличивая дальность стрельбы в тылу ВСУ. Он отметил, что минометы калибра 82 миллиметра продвигают вперед, так как они не такие шумные, соответственно, их не так легко обнаружить противнику.
https://ria.ru/20240126/spetsoperatsiya-1923547070.html
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Работа артиллеристов под Артемовском
Минометные расчеты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск переместили огневые точки ближе к передовым позициям ВСУ на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывном "Ювелир".
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском

Артиллерия ЮВО продвинулась вперед к передовым позициям ВСУ под Артемовском

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АРТЕМОВСК (ДНР), 31 янв — РИА Новости. Минометные расчеты 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск переместили огневые точки ближе к передовым позициям ВСУ на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным Ювелир.
«

"Артиллерия продвигается вперед, связано это с тем, что мы выбиваем второй и третий эшелон противника и, соответственно, передвигаемся дальше, чтобы доставать до следующей артиллерии (противника. — Прим. ред.)", — объяснил он.

Ювелир отметил, что минометы работают кучно, координируя свои действия с пехотой, потому что так гораздо проще корректировать и гораздо легче наносить огонь по противнику.
По словам командира, российские минометчики передвигают вооружение ближе к линии боевого соприкосновения, тем самым увеличивая дальность стрельбы в тылу ВСУ.
Он отметил, что минометы калибра 82 миллиметра продвигают вперед, так как они не такие шумные, соответственно, их не так легко обнаружить противнику.
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