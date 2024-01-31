https://ria.ru/20240131/artamonov-1924661631.html

Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена

Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена - РИА Новости, 31.01.2024

Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена

Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена, с бойцами "всё хорошо", сообщил губернатор области Игорь Артамонов, обмен состоялся между РФ РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:07

2024-01-31T19:07

2024-01-31T19:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

оаэ

игорь артамонов

евгения уваркина

владимир путин

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена, с бойцами "всё хорошо", сообщил губернатор области Игорь Артамонов, обмен состоялся между РФ и Украиной при посредничестве ОАЭ. "Шесть наших липецких бойцов вернулись из украинского плена. С парнями всё хорошо", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что при необходимости военные пройдут медицинское обследование и лечение в медучреждениях Минобороны вместе с другими освобождёнными бойцами. Мэр Липецка Евгения Уваркина пообещала, что им будет оказана необходимая помощь со стороны властей. В среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной, посредниками гуманитарного характера выступили ОАЭ. Кроме того, в среду президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, подчеркнув, что соотношение количества российских пленных к числу украинских "один к десяти, даже больше". Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ.

https://ria.ru/20240131/plennye-1924648971.html

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

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россия, украина, оаэ, игорь артамонов, евгения уваркина, владимир путин, вооруженные силы украины