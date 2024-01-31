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Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/artamonov-1924661631.html
Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена
Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена - РИА Новости, 31.01.2024
Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена
Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена, с бойцами "всё хорошо", сообщил губернатор области Игорь Артамонов, обмен состоялся между РФ РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:07
2024-01-31T19:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
оаэ
игорь артамонов
евгения уваркина
владимир путин
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена, с бойцами "всё хорошо", сообщил губернатор области Игорь Артамонов, обмен состоялся между РФ и Украиной при посредничестве ОАЭ. "Шесть наших липецких бойцов вернулись из украинского плена. С парнями всё хорошо", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что при необходимости военные пройдут медицинское обследование и лечение в медучреждениях Минобороны вместе с другими освобождёнными бойцами. Мэр Липецка Евгения Уваркина пообещала, что им будет оказана необходимая помощь со стороны властей. В среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной, посредниками гуманитарного характера выступили ОАЭ. Кроме того, в среду президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, подчеркнув, что соотношение количества российских пленных к числу украинских "один к десяти, даже больше". Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ.
https://ria.ru/20240131/plennye-1924648971.html
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
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россия, украина, оаэ, игорь артамонов, евгения уваркина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ОАЭ, Игорь Артамонов, Евгения Уваркина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена

Артамонов: шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Шесть липецких военнослужащих вернулись домой из украинского плена, с бойцами "всё хорошо", сообщил губернатор области Игорь Артамонов, обмен состоялся между РФ и Украиной при посредничестве ОАЭ.
"Шесть наших липецких бойцов вернулись из украинского плена. С парнями всё хорошо", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Автобус с российскими военнослужащими, находившимися в украинском плену - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Губернатор добавил, что при необходимости военные пройдут медицинское обследование и лечение в медучреждениях Минобороны вместе с другими освобождёнными бойцами.
Мэр Липецка Евгения Уваркина пообещала, что им будет оказана необходимая помощь со стороны властей.
В среду в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной, посредниками гуманитарного характера выступили ОАЭ. Кроме того, в среду президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, подчеркнув, что соотношение количества российских пленных к числу украинских "один к десяти, даже больше".
Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОАЭИгорь АртамоновЕвгения УваркинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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