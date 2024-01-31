https://ria.ru/20240131/argentina-1924476732.html

Аргентинские депутаты приступают к рассмотрению "радикальных" реформ Милея

Аргентинские депутаты приступают к рассмотрению "радикальных" реформ Милея - РИА Новости, 31.01.2024

Аргентинские депутаты приступают к рассмотрению "радикальных" реформ Милея

Аргентинские депутаты в среду начнут рассмотрение радикальных реформ президента Хавьера Милея, и ожидается, что оно будет непростым. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:44

2024-01-31T00:44

2024-01-31T00:44

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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 янв - РИА Новости. Аргентинские депутаты в среду начнут рассмотрение радикальных реформ президента Хавьера Милея, и ожидается, что оно будет непростым. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Глубокая девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели три крупные акции протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи граждан. Против трудовых реформ президента, предусматривающих послабления для работодателей и, напротив, меньшее число выплат для работников, был подан иск в суд, который встал на сторону граждан, признав предлагаемые властями изменения неконституционными. Недовольны новой политикой президента оказались и многие губернаторы, которые опасаются сокращения поступлений в региональные бюджеты. Ситуацию усугубила и появившаяся в СМИ информация о том, что Милей на встрече с министрами пригрозил "оставить без единого песо" тех губернаторов, чьи депутаты от провинций не поддержат в конгрессе его реформы. Самые большие разногласия при обсуждении реформ президента возникли по вопросам налогообложения граждан, по экспортным пошлинам для продукции сельского хозяйства, по приватизации крупнейших госкомпаний, амнистии капитала, а также по изменению пенсионной модели. В итоге, чтобы не столкнуться с отказом со стороны депутатов, власти пошли на ряд изменений. Так, было решено исключить из списка продажи нефтегазовую компанию YPF, а крупнейший госбанк страны Banco Nación приватизировать лишь частично. Также лишь доли могут быть проданы в компании Nucleoeléctrica, являющейся оператором атомных станций в стране, большинство у государства в ней сохранится. Весь фискальный раздел реформ, касающийся налогов и удержаний, и вовсе был изъят из пакета законопроектов, как и изменения в пенсионной сфере. Пенсионерам пока было обещано повышение пенсий с апреля. Таким образом, убрав большинство спорных предложений, которые затем будут рассматривать отдельно, правительство рассчитывает, что у парламента не будет больше причин для того, чтобы не поддержать пакет реформ, где, помимо экономической составляющей, есть также разделы, касающиеся, например, отмены обязательных праймериз или изменения правил проведения манифестаций. По итогам переговоров между властями и депутатами пока удалось добиться поддержки в целом пакета законопроектов у большинства из них, однако в процессе обсуждения на пленарном заседании могут возникнуть разногласия по отдельным законопроектам. Не исключено, что дебаты продлятся не один день. В случае одобрения реформ нижней палатой парламента их затем должны будут рассмотреть сенаторы.

https://ria.ru/20231224/miley-1917733957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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