https://ria.ru/20240131/arest-1924601004.html

На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП

На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП - РИА Новости, 31.01.2024

На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП

Невьянский городской суд арестовал на два месяца водителя автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду и попавшего в ДТП, в котором погибли четыре... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:53

2024-01-31T15:53

2024-01-31T15:53

происшествия

новоуральск

челябинская область

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Невьянский городской суд арестовал на два месяца водителя автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду и попавшего в ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии. "Суд заключил Игоря Миненко под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства. По данным СК, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, превысив скоростное ограничение при перевозке детей. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также, добавили в СУСК, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следователей, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им ПДД.

https://ria.ru/20240131/podrostok-1924514688.html

https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html

новоуральск

челябинская область

екатеринбург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новоуральск, челябинская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)