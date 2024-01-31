На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП
Водитель автобуса, попавшего в ДТП с хоккеистами на Урале, арестован на 2 месяца
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Невьянский городской суд арестовал на два месяца водителя автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду и попавшего в ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.
В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии.
«
"Суд заключил Игоря Миненко под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства.
По данным СК, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, превысив скоростное ограничение при перевозке детей. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также, добавили в СУСК, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следователей, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им ПДД.