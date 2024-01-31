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На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП - РИА Новости, 31.01.2024
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15:53 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/arest-1924601004.html
На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП
На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП - РИА Новости, 31.01.2024
На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП
Невьянский городской суд арестовал на два месяца водителя автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду и попавшего в ДТП, в котором погибли четыре... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:53
2024-01-31T15:53
происшествия
новоуральск
челябинская область
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Невьянский городской суд арестовал на два месяца водителя автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду и попавшего в ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии. "Суд заключил Игоря Миненко под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства. По данным СК, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, превысив скоростное ограничение при перевозке детей. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также, добавили в СУСК, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следователей, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им ПДД.
https://ria.ru/20240131/podrostok-1924514688.html
https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html
новоуральск
челябинская область
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происшествия, новоуральск, челябинская область, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новоуральск, Челябинская область, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале арестовали водителя автобуса с хоккеистами, попавшего в ДТП

Водитель автобуса, попавшего в ДТП с хоккеистами на Урале, арестован на 2 месяца

© Фото : Прокуратура Свердловской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Прокуратура Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Невьянский городской суд арестовал на два месяца водителя автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду и попавшего в ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
10:27
В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии.
«
"Суд заключил Игоря Миненко под стражу на два месяца", - сказала собеседница агентства.
По данным СК, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, превысив скоростное ограничение при перевозке детей. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Также, добавили в СУСК, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следователей, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок, не было обеспечено исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя по соблюдению им ПДД.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов
Вчера, 15:19
 
ПроисшествияНовоуральскЧелябинская областьЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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