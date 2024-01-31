https://ria.ru/20240131/amerikanets-1924678199.html
Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца
Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца - РИА Новости, 31.01.2024
Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца
Житель штата Пенсильвания обезглавил отца и с отрубленной головой в руках записал видео, раскритиковав в том числе администрацию президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:16
2024-01-31T21:16
2024-01-31T23:46
в мире
пенсильвания
джо байден
youtube
nbc
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924677658_0:0:2796:1572_1920x0_80_0_0_ed2347652a5745055d91762c3323a973.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Житель штата Пенсильвания обезглавил отца и с отрубленной головой в руках записал видео, раскритиковав в том числе администрацию президента США Джо Байдена, следует из сообщений американских СМИ и пресс-релиза местной полиции. Полиция населенного пункта Миддлтаун Тауншип официально подтвердила, что силовики задержали некоего Джастина Мона по подозрению в убийстве отца. "Мон был обнаружен и взят под стражу", — пишет полиция, не приводя каких-либо деталей самого преступления.Известно лишь, что никакой угрозы больше нет, а расследование продолжается.По информации СМИ, 33-летний Мон обезглавил собственного отца. Так, местный портал LevitttownNow со ссылкой на источники пишет: тело мужчины нашли в ванной, а полицию вызвала мать Джастина. Со ссылкой на документы полиции издание отмечает: "Голову погибшего мужчины нашли в пластиковом пакете в кастрюле". Кроме того, примерно за час до звонка в полицию Мон опубликовал на YouTube неоднозначное видео. В ролике он продемонстрировал отрубленную голову отца. Другое СМИ, NBC, также подтверждает данную информацию. Оба СМИ отметили, что в ролике мужчина всячески критиковал в том числе президента Байдена, движения ЛГБТ* и Black Lives Matter.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20231103/kritika-1907094532.html
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921086609.html
пенсильвания
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924677658_201:0:2297:1572_1920x0_80_0_0_c3c07a80833528a6f22a18eaa15b864c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, джо байден, youtube, nbc, сша, россия
В мире, Пенсильвания, Джо Байден, YouTube, NBC, США, Россия
Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца
Американец записал видео с критикой Байдена с отрубленной головой отца в руках
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Житель штата Пенсильвания обезглавил отца и с отрубленной головой в руках записал видео, раскритиковав в том числе администрацию президента США Джо Байдена, следует из сообщений американских СМИ и пресс-релиза местной полиции.
Полиция населенного пункта Миддлтаун Тауншип официально подтвердила, что силовики задержали некоего Джастина Мона по подозрению в убийстве отца.
Экс-чиновник ООН рассказал о последствиях критики Израиля в США
«
"Мон был обнаружен и взят под стражу", — пишет полиция, не приводя каких-либо деталей самого преступления.
Известно лишь, что никакой угрозы больше нет, а расследование продолжается.
По информации СМИ, 33-летний Мон обезглавил собственного отца. Так, местный портал LevitttownNow со ссылкой на источники пишет: тело мужчины нашли в ванной, а полицию вызвала мать Джастина. Со ссылкой на документы полиции издание отмечает: "Голову погибшего мужчины нашли в пластиковом пакете в кастрюле".
Кроме того, примерно за час до звонка в полицию Мон опубликовал на YouTube
неоднозначное видео. В ролике он продемонстрировал отрубленную голову отца. Другое СМИ, NBC
, также подтверждает данную информацию.
Оба СМИ отметили, что в ролике мужчина всячески критиковал в том числе президента Байдена, движения ЛГБТ* и Black Lives Matter.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Обоснования США ударов по Йемену не выдерживают критики, заявил Небензя