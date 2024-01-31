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Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца - РИА Новости, 31.01.2024
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21:16 31.01.2024 (обновлено: 23:46 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/amerikanets-1924678199.html
Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца
Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца - РИА Новости, 31.01.2024
Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца
Житель штата Пенсильвания обезглавил отца и с отрубленной головой в руках записал видео, раскритиковав в том числе администрацию президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:16
2024-01-31T23:46
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Житель штата Пенсильвания обезглавил отца и с отрубленной головой в руках записал видео, раскритиковав в том числе администрацию президента США Джо Байдена, следует из сообщений американских СМИ и пресс-релиза местной полиции. Полиция населенного пункта Миддлтаун Тауншип официально подтвердила, что силовики задержали некоего Джастина Мона по подозрению в убийстве отца. &quot;Мон был обнаружен и взят под стражу&quot;, — пишет полиция, не приводя каких-либо деталей самого преступления.Известно лишь, что никакой угрозы больше нет, а расследование продолжается.По информации СМИ, 33-летний Мон обезглавил собственного отца. Так, местный портал LevitttownNow со ссылкой на источники пишет: тело мужчины нашли в ванной, а полицию вызвала мать Джастина. Со ссылкой на документы полиции издание отмечает: "Голову погибшего мужчины нашли в пластиковом пакете в кастрюле". Кроме того, примерно за час до звонка в полицию Мон опубликовал на YouTube неоднозначное видео. В ролике он продемонстрировал отрубленную голову отца. Другое СМИ, NBC, также подтверждает данную информацию. Оба СМИ отметили, что в ролике мужчина всячески критиковал в том числе президента Байдена, движения ЛГБТ* и Black Lives Matter.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20231103/kritika-1907094532.html
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в мире, пенсильвания, джо байден, youtube, nbc, сша, россия
В мире, Пенсильвания, Джо Байден, YouTube, NBC, США, Россия
Американец записал видео с критикой Байдена, держа отрубленную голову отца

Американец записал видео с критикой Байдена с отрубленной головой отца в руках

© Justin Mohn/YoutubeСтрим Джастина Мона на Youtube. Стоп-кадр видео
Стрим Джастина Мона на Youtube. Стоп-кадр видео
© Justin Mohn/Youtube
Стрим Джастина Мона на Youtube. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Житель штата Пенсильвания обезглавил отца и с отрубленной головой в руках записал видео, раскритиковав в том числе администрацию президента США Джо Байдена, следует из сообщений американских СМИ и пресс-релиза местной полиции.
Полиция населенного пункта Миддлтаун Тауншип официально подтвердила, что силовики задержали некоего Джастина Мона по подозрению в убийстве отца.
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«

"Мон был обнаружен и взят под стражу", — пишет полиция, не приводя каких-либо деталей самого преступления.

Известно лишь, что никакой угрозы больше нет, а расследование продолжается.
По информации СМИ, 33-летний Мон обезглавил собственного отца. Так, местный портал LevitttownNow со ссылкой на источники пишет: тело мужчины нашли в ванной, а полицию вызвала мать Джастина. Со ссылкой на документы полиции издание отмечает: "Голову погибшего мужчины нашли в пластиковом пакете в кастрюле".
Кроме того, примерно за час до звонка в полицию Мон опубликовал на YouTube неоднозначное видео. В ролике он продемонстрировал отрубленную голову отца. Другое СМИ, NBC, также подтверждает данную информацию.
Оба СМИ отметили, что в ролике мужчина всячески критиковал в том числе президента Байдена, движения ЛГБТ* и Black Lives Matter.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
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В миреПенсильванияДжо БайденYouTubeNBCСШАРоссия
 
 
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