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Свыше 20 компаний Алтая представят продукцию на выставке "Продэкспо-2024"
Свыше 20 компаний Алтая представят продукцию на выставке "Продэкспо-2024" - РИА Новости, 31.01.2024
Свыше 20 компаний Алтая представят продукцию на выставке "Продэкспо-2024"
На 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024" 22 компании Алтайского края представят свою продукцию,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024" 22 компании Алтайского края представят свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. Выставка пройдет с 5 по 9 февраля в Москве, там будет работать коллективный стенд Алтайского края. Он организован центром "Мой бизнес" совместно с министерством экономического развития региона и Алтайским центром кластерного развития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 22 алтайские компании продемонстрируют посетителям разнообразную продукцию для поддержания здорового образа жизни и молодости организма. "Региональные коллективные экспозиции на "Продэкспо" играют значительную роль в продвижении брендов на новые рынки. Они позволяют малому и среднему бизнесу достойно представить свою продукцию огромной аудитории", - сказала начальник отдела кластерного развития Алтайского центра кластерного развития Марина Абоимова, ее слова приводит пресс-служба. По данным организаторов "Продэкспо", в 2023 году участниками выставки стали более двух тысяч компаний из 35 стран. За пять дней на площадке побывало более 67 тысяч посетителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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твой бизнес – новости, алтайский край, москва, продэкспо
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Алтайский край, Москва, Продэкспо
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024" 22 компании Алтайского края представят свою продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Выставка пройдет с 5 по 9 февраля в Москве
, там будет работать коллективный стенд Алтайского края. Он организован центром "Мой бизнес" совместно с министерством экономического развития региона и Алтайским центром кластерного развития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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22 алтайские компании продемонстрируют посетителям разнообразную продукцию для поддержания здорового образа жизни и молодости организма.
"Региональные коллективные экспозиции на "Продэкспо" играют значительную роль в продвижении брендов на новые рынки. Они позволяют малому и среднему бизнесу достойно представить свою продукцию огромной аудитории", - сказала начальник отдела кластерного развития Алтайского центра кластерного развития Марина Абоимова, ее слова приводит пресс-служба.
По данным организаторов "Продэкспо", в 2023 году участниками выставки стали более двух тысяч компаний из 35 стран. За пять дней на площадке побывало более 67 тысяч посетителей.