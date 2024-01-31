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Москва пригрозила ЕС жестким ответом на конфискацию российских активов - РИА Новости, 31.01.2024
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14:09 31.01.2024 (обновлено: 15:04 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/aktivy-1924575223.html
Москва пригрозила ЕС жестким ответом на конфискацию российских активов
Москва пригрозила ЕС жестким ответом на конфискацию российских активов - РИА Новости, 31.01.2024
Москва пригрозила ЕС жестким ответом на конфискацию российских активов
Москва рассматривает возможное изъятие Евросоюзом своих активов как торговую войну, ответ на это будет очень жесткий, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:09
2024-01-31T15:04
россия
евросоюз
в мире
мария захарова
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва рассматривает возможное изъятие Евросоюзом своих активов как торговую войну, ответ на это будет очень жесткий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наша позиция в отношении возможного изъятия российских активов, которые были незаконно заблокированы, буквально уворованы в ряде западных юрисдикций, остается неизменной. Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны", - сказала она в ходе брифинга в среду."Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, кстати, внутреннего законодательства этих стран и, конечно, целых двусторонних документов, обязательств и так далее", - подчеркнула Захарова.По словам официального представителя МИД РФ, "залатать дыру" в бюджете за счет российских активов - идея для Евросоюза крайне заманчивая, если уже не сказать уже навязчивая."Единственное, что их отодвигает от последнего шага, - это последствия. Они видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает, и они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким", - указала она.
https://ria.ru/20240130/aktivy-1924375207.html
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россия, евросоюз, в мире, мария захарова, москва
Россия, Евросоюз, В мире, Мария Захарова, Москва
Москва пригрозила ЕС жестким ответом на конфискацию российских активов

МИД назвал возможное изъятие ЕС российских активов эскалацией агрессии

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва рассматривает возможное изъятие Евросоюзом своих активов как торговую войну, ответ на это будет очень жесткий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша позиция в отношении возможного изъятия российских активов, которые были незаконно заблокированы, буквально уворованы в ряде западных юрисдикций, остается неизменной. Мы рассматриваем подобные действия не только как банальное воровство, но и как буквально торговую войну, как эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны", - сказала она в ходе брифинга в среду.
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"Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, кстати, внутреннего законодательства этих стран и, конечно, целых двусторонних документов, обязательств и так далее", - подчеркнула Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, "залатать дыру" в бюджете за счет российских активов - идея для Евросоюза крайне заманчивая, если уже не сказать уже навязчивая.
"Единственное, что их отодвигает от последнего шага, - это последствия. Они видят, что мы отвечаем, их это, мягко говоря, удручает, и они понимают, что ответ будет чрезвычайно жестким", - указала она.
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