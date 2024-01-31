https://ria.ru/20240131/akifi-1924562166.html
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить - РИА Новости, 31.01.2024
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить
Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи начал ходить, сможет работать и полностью восстановился... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:15
2024-01-31T13:15
2024-01-31T17:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
нии хирургии имени вишневского
sputnik
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924569466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15180f5baa7fc6cd192d2c5bea19038c.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи начал ходить, сможет работать и полностью восстановился психологически, сообщил РИА Новости директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили. "Сейчас он ходит, правда, с костылем. Но, я думаю, что еще предстоит одна небольшая операция на локтевом суставе и <…> дальше социальная адаптация. Настроен позитивно, супруга его навещала здесь, в институте, есть планы дальше жить, работать и растить детей, которые должны быть у них", — рассказал Ревишвили.По словам директора НМИЦ, Акифи в полном контакте с окружением, уже может работать."Я думаю, какие-то реабилитационные мероприятия еще будут, но психологически, я считаю, он реабилитирован полностью", — отметил Ревишвили.Он рассказал, что после трагедии журналист находился в глубокой коме и не приходил в сознание в течение месяца, прогнозы врачей были неутешительными. Акифи перенес четыре септических шока, что могло привести к смерти, но врачи, используя современные методы детоксикации, смогли восстановить пациента. Все время рядом с ним находился отец, примерно через месяц в состоянии Хайбара появились признаки улучшения, он стал понимать речь и пошел на поправку. Всего Акифи перенес около 15 серьезных операций. Журналиста в среду, 31 января, посетили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора медиахолдинга Елена Чепурных. Они пообщались с Акифи и его отцом Шахом Султаном, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни."Хайбар, сейчас ваша энергия, которая, безусловно, будет становиться все больше и больше, должна быть направлена на продолжение рода, восстановление семьи, уже полной, и смотреть вперед. Так что такая задача", — сказал Киселев.Сам Акифи на встрече вспоминал о родных, жене, погибшей дочке. Также он рассказал, что до трагедии все мечтал похудеть, а сейчас, после тяжелой реабилитации, стал весить гораздо меньше. "Я сколько себя помню, постоянно все хотел похудеть — в спортзал ходил, тренировался. А сейчас уже думаю: надо быть аккуратными, наверно, с пожеланиями и мечтами", — сказал Акифи.Он признался, что стал совсем по-другому смотреть на вещи, на жизнь, на все.
https://ria.ru/20231019/ranenie-1903903337.html
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
белгородская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924569466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_972a686a9cc395f72adb051524c8ee0c.jpg
Дмитрий Киселев навестил журналиста Sputnik Хайбара Акифи в больнице
Журналиста Sputnik Афганистан в среду, 31 января, посетили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора медиахолдинга Елена Чепурных. Они пообщались с Акифи и его отцом Шахом Султаном, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни.
2024-01-31T13:15
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, нии хирургии имени вишневского, sputnik, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, НИИ хирургии имени Вишневского, Sputnik, Москва
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить
Глава центра Вишневского: журналист Sputnik Акифи уже ходит и может работать