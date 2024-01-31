https://ria.ru/20240131/akifi-1924562166.html

Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить

Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить - РИА Новости, 31.01.2024

Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить

Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи начал ходить, сможет работать и полностью восстановился... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:15

2024-01-31T13:15

2024-01-31T17:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

нии хирургии имени вишневского

sputnik

москва

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи начал ходить, сможет работать и полностью восстановился психологически, сообщил РИА Новости директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили. "Сейчас он ходит, правда, с костылем. Но, я думаю, что еще предстоит одна небольшая операция на локтевом суставе и <…> дальше социальная адаптация. Настроен позитивно, супруга его навещала здесь, в институте, есть планы дальше жить, работать и растить детей, которые должны быть у них", — рассказал Ревишвили.По словам директора НМИЦ, Акифи в полном контакте с окружением, уже может работать."Я думаю, какие-то реабилитационные мероприятия еще будут, но психологически, я считаю, он реабилитирован полностью", — отметил Ревишвили.Он рассказал, что после трагедии журналист находился в глубокой коме и не приходил в сознание в течение месяца, прогнозы врачей были неутешительными. Акифи перенес четыре септических шока, что могло привести к смерти, но врачи, используя современные методы детоксикации, смогли восстановить пациента. Все время рядом с ним находился отец, примерно через месяц в состоянии Хайбара появились признаки улучшения, он стал понимать речь и пошел на поправку. Всего Акифи перенес около 15 серьезных операций. Журналиста в среду, 31 января, посетили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора медиахолдинга Елена Чепурных. Они пообщались с Акифи и его отцом Шахом Султаном, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни."Хайбар, сейчас ваша энергия, которая, безусловно, будет становиться все больше и больше, должна быть направлена на продолжение рода, восстановление семьи, уже полной, и смотреть вперед. Так что такая задача", — сказал Киселев.Сам Акифи на встрече вспоминал о родных, жене, погибшей дочке. Также он рассказал, что до трагедии все мечтал похудеть, а сейчас, после тяжелой реабилитации, стал весить гораздо меньше. "Я сколько себя помню, постоянно все хотел похудеть — в спортзал ходил, тренировался. А сейчас уже думаю: надо быть аккуратными, наверно, с пожеланиями и мечтами", — сказал Акифи.Он признался, что стал совсем по-другому смотреть на вещи, на жизнь, на все.

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https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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Дмитрий Киселев навестил журналиста Sputnik Хайбара Акифи в больнице Журналиста Sputnik Афганистан в среду, 31 января, посетили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора медиахолдинга Елена Чепурных. Они пообщались с Акифи и его отцом Шахом Султаном, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни. 2024-01-31T13:15 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, нии хирургии имени вишневского, sputnik, москва