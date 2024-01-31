Рейтинг@Mail.ru
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 31.01.2024 (обновлено: 17:08 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/akifi-1924562166.html
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить - РИА Новости, 31.01.2024
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить
Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи начал ходить, сможет работать и полностью восстановился... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:15
2024-01-31T17:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
нии хирургии имени вишневского
sputnik
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924569466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15180f5baa7fc6cd192d2c5bea19038c.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи начал ходить, сможет работать и полностью восстановился психологически, сообщил РИА Новости директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили. &quot;Сейчас он ходит, правда, с костылем. Но, я думаю, что еще предстоит одна небольшая операция на локтевом суставе и &lt;…&gt; дальше социальная адаптация. Настроен позитивно, супруга его навещала здесь, в институте, есть планы дальше жить, работать и растить детей, которые должны быть у них&quot;, — рассказал Ревишвили.По словам директора НМИЦ, Акифи в полном контакте с окружением, уже может работать.&quot;Я думаю, какие-то реабилитационные мероприятия еще будут, но психологически, я считаю, он реабилитирован полностью&quot;, — отметил Ревишвили.Он рассказал, что после трагедии журналист находился в глубокой коме и не приходил в сознание в течение месяца, прогнозы врачей были неутешительными. Акифи перенес четыре септических шока, что могло привести к смерти, но врачи, используя современные методы детоксикации, смогли восстановить пациента. Все время рядом с ним находился отец, примерно через месяц в состоянии Хайбара появились признаки улучшения, он стал понимать речь и пошел на поправку. Всего Акифи перенес около 15 серьезных операций. Журналиста в среду, 31 января, посетили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора медиахолдинга Елена Чепурных. Они пообщались с Акифи и его отцом Шахом Султаном, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни.&quot;Хайбар, сейчас ваша энергия, которая, безусловно, будет становиться все больше и больше, должна быть направлена на продолжение рода, восстановление семьи, уже полной, и смотреть вперед. Так что такая задача&quot;, — сказал Киселев.Сам Акифи на встрече вспоминал о родных, жене, погибшей дочке. Также он рассказал, что до трагедии все мечтал похудеть, а сейчас, после тяжелой реабилитации, стал весить гораздо меньше. "Я сколько себя помню, постоянно все хотел похудеть — в спортзал ходил, тренировался. А сейчас уже думаю: надо быть аккуратными, наверно, с пожеланиями и мечтами", — сказал Акифи.Он признался, что стал совсем по-другому смотреть на вещи, на жизнь, на все.
https://ria.ru/20231019/ranenie-1903903337.html
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902373904.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
белгородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дмитрий Киселев навестил журналиста Sputnik Хайбара Акифи в больнице
Журналиста Sputnik Афганистан в среду, 31 января, посетили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора медиахолдинга Елена Чепурных. Они пообщались с Акифи и его отцом Шахом Султаном, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни.
2024-01-31T13:15
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924569466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_972a686a9cc395f72adb051524c8ee0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, нии хирургии имени вишневского, sputnik, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, НИИ хирургии имени Вишневского, Sputnik, Москва
Журналист Sputnik Акифи, раненный при ударе ВСУ по Белгороду, начал ходить

Глава центра Вишневского: журналист Sputnik Акифи уже ходит и может работать

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Раненный при ударе украинского беспилотника в Белгороде журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи начал ходить, сможет работать и полностью восстановился психологически, сообщил РИА Новости директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили.
«

"Сейчас он ходит, правда, с костылем. Но, я думаю, что еще предстоит одна небольшая операция на локтевом суставе и <…> дальше социальная адаптация. Настроен позитивно, супруга его навещала здесь, в институте, есть планы дальше жить, работать и растить детей, которые должны быть у них", — рассказал Ревишвили.

Олеся Акифи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить
19 октября 2023, 17:12

Имеющий гражданство России Хайбар Акифи и его жена Олеся получили тяжелые ранения в ночь на 12 октября 2023 года при падении дрона ВСУ на дом на окраине Белгорода, где они находились. В огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители Олеси. Журналист получил тяжелую минно-взрывную травму, ожоги 15 процентов тела, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Его доставили на лечение в Москву.

По словам директора НМИЦ, Акифи в полном контакте с окружением, уже может работать.
«

"Я думаю, какие-то реабилитационные мероприятия еще будут, но психологически, я считаю, он реабилитирован полностью", — отметил Ревишвили.

Он рассказал, что после трагедии журналист находился в глубокой коме и не приходил в сознание в течение месяца, прогнозы врачей были неутешительными. Акифи перенес четыре септических шока, что могло привести к смерти, но врачи, используя современные методы детоксикации, смогли восстановить пациента. Все время рядом с ним находился отец, примерно через месяц в состоянии Хайбара появились признаки улучшения, он стал понимать речь и пошел на поправку. Всего Акифи перенес около 15 серьезных операций.
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
"Очень страшно". Очевидцы рассказали о падении осколков дрона в Белгороде
12 октября 2023, 20:16
Журналиста в среду, 31 января, посетили генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора медиахолдинга Елена Чепурных. Они пообщались с Акифи и его отцом Шахом Султаном, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни.
«

"Хайбар, сейчас ваша энергия, которая, безусловно, будет становиться все больше и больше, должна быть направлена на продолжение рода, восстановление семьи, уже полной, и смотреть вперед. Так что такая задача", — сказал Киселев.

Сам Акифи на встрече вспоминал о родных, жене, погибшей дочке. Также он рассказал, что до трагедии все мечтал похудеть, а сейчас, после тяжелой реабилитации, стал весить гораздо меньше.
«
"Я сколько себя помню, постоянно все хотел похудеть — в спортзал ходил, тренировался. А сейчас уже думаю: надо быть аккуратными, наверно, с пожеланиями и мечтами", — сказал Акифи.
Он признался, что стал совсем по-другому смотреть на вещи, на жизнь, на все.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьНИИ хирургии имени ВишневскогоSputnikМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала