https://ria.ru/20240131/aes-1924638416.html

Чехия исключила американскую компанию из тендера на постройку блока АЭС

Чехия исключила американскую компанию из тендера на постройку блока АЭС - РИА Новости, 31.01.2024

Чехия исключила американскую компанию из тендера на постройку блока АЭС

Чешское правительство исключило в среду американскую компанию Westinghouse из тендера на постройку блока АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны), двум другим... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:36

2024-01-31T17:36

2024-01-31T18:10

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ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. Чешское правительство исключило в среду американскую компанию Westinghouse из тендера на постройку блока АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны), двум другим участникам, французской компании EDF и корейской KHNP будет предложено представить предложения по строительству до четырех новых реакторов, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала, которого цитирует агентство ЧТК. "Правительство Чехии предложит французской компании EDF и корейской компании KHNP, которые участвуют в тендере на строительство ядерного блока на АЭС "Дукованы", представить до 15 апреля обязательные для исполнения предложения по строительству до четырех новых реакторов. Наоборот, в конкурсе не будет далее участвовать американская компания Westinghouse, чье предложение не соответствовало условиям тендера", - сказал премьер. В Чехии действуют две АЭС: "Дукованы" и "Темелин", обе построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах. Она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт, недавно третий блок станции был остановлен на плановую замену части топлива и технико-профилактические работы. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.Строительство нового блока должно быть завершено к 2036 году. Помимо одного блока на АЭС "Дукованы", правительство рассматривает возможность расширения тендера еще на три блока.В Чехии действуют две АЭС – "Дукованы" и "Темелин" (на юго-западе страны), обе построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" запущена в 1985-1987 годах. Она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" запущена в 2002 году. Она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.На АЭС "Дукованы" первоначально было запланировано строительство одного нового энергоблока. В тендере на строительство планировали принять участие, помимо американской, южнокорейской и французской фирм, также российская госкорпорация "Росатом"и китайская компания China General Nuclear Power. Но в 2021 году они обе были исключены правительством Чехии из тендера по соображениям безопасности.В 2024 году намечена также смена поставщики топлива для чешских АЭС. До сих пор его для обеих станций поставляла топливная дивизия "Росатома", компания ТВЭЛ. Теперь для АЭС "Дукованы" топливо будет поставлять компания Westinghouse, а для АЭС "Темелин" - два поставщика, Westinghouse и французская фирма Framatome. Причина замены поставщиков все та же - соображения безопасности.

https://ria.ru/20210927/firmy-1752000998.html

https://ria.ru/20240131/izotop-1924568416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, петр фиала, westinghouse electric, edf, аэс темелин, ввэр-1000