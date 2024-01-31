https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html

Курская АЭС планово завершила работу второго энергоблока

Курская АЭС планово завершила работу второго энергоблока - РИА Новости, 31.01.2024

Курская АЭС планово завершила работу второго энергоблока

Курская АЭС в среду навсегда остановила свой энергоблок №2 - вышел срок его эксплуатации после 45 лет успешной работы, сообщил оператор всех атомных... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:51

2024-01-31T11:51

2024-01-31T11:51

технологии

россия

курская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

курская область

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Курская АЭС в среду навсегда остановила свой энергоблок №2 - вышел срок его эксплуатации после 45 лет успешной работы, сообщил оператор всех атомных электростанций в РФ концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Тридцать первого января в 04.01 мск энергоблок №2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 планово остановлен в связи окончанием срока его эксплуатации. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России", - говорится в сообщении. Мощность остановленного блока будет замещена строящимся энергоблоком ВВЭР-ТОИ. "За период работы в режиме генерации второй энергоблок выработал более 256 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения на современном уровне электропотребления 4,3 миллионов жителей России в течение всего 45-летнего срока эксплуатации энергоблока", - отметил генеральный директор "Росэнергоатома" Александр Шутиков, слова которого приведены в сообщении. Строительство блока №2 Курской АЭС началось 1 января 1973 года, он был подключен к сети 28 января 1979 года. Сейчас на Курской АЭС реализуется смена поколений энергоблоков. К концу текущего года планируется пуск реактора нового инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Поэтому замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии. Строящиеся энергоблоки с реактором ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) — самые мощные энергоблоки в российской атомной энергетике, они обладают улучшенными технико-экономическими показателями.

https://ria.ru/20231028/ataka-1905846302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, курская область