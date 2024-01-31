https://ria.ru/20240131/aes-1924535162.html
Курская АЭС планово завершила работу второго энергоблока
Курская АЭС планово завершила работу второго энергоблока - РИА Новости, 31.01.2024
Курская АЭС планово завершила работу второго энергоблока
Курская АЭС в среду навсегда остановила свой энергоблок №2 - вышел срок его эксплуатации после 45 лет успешной работы, сообщил оператор всех атомных... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:51
2024-01-31T11:51
2024-01-31T11:51
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Курская АЭС в среду навсегда остановила свой энергоблок №2 - вышел срок его эксплуатации после 45 лет успешной работы, сообщил оператор всех атомных электростанций в РФ концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "Тридцать первого января в 04.01 мск энергоблок №2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 планово остановлен в связи окончанием срока его эксплуатации. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России", - говорится в сообщении. Мощность остановленного блока будет замещена строящимся энергоблоком ВВЭР-ТОИ. "За период работы в режиме генерации второй энергоблок выработал более 256 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения на современном уровне электропотребления 4,3 миллионов жителей России в течение всего 45-летнего срока эксплуатации энергоблока", - отметил генеральный директор "Росэнергоатома" Александр Шутиков, слова которого приведены в сообщении. Строительство блока №2 Курской АЭС началось 1 января 1973 года, он был подключен к сети 28 января 1979 года. Сейчас на Курской АЭС реализуется смена поколений энергоблоков. К концу текущего года планируется пуск реактора нового инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Поэтому замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии. Строящиеся энергоблоки с реактором ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) — самые мощные энергоблоки в российской атомной энергетике, они обладают улучшенными технико-экономическими показателями.
https://ria.ru/20231028/ataka-1905846302.html
https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, курская область
Технологии, Россия, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом, Курская область
Курская АЭС планово завершила работу второго энергоблока
Курская АЭС навсегда остановила второй энергоблок после 45 лет успешной работы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Курская АЭС в среду навсегда остановила свой энергоблок №2 - вышел срок его эксплуатации после 45 лет успешной работы, сообщил оператор всех атомных электростанций в РФ концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
"Тридцать первого января в 04.01 мск энергоблок №2 Курской АЭС с реактором РБМК-1000 планово остановлен в связи окончанием срока его эксплуатации. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России", - говорится в сообщении. Мощность остановленного блока будет замещена строящимся энергоблоком ВВЭР-ТОИ.
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"За период работы в режиме генерации второй энергоблок выработал более 256 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Такого объема достаточно для обеспечения на современном уровне электропотребления 4,3 миллионов жителей России в течение всего 45-летнего срока эксплуатации энергоблока", - отметил генеральный директор "Росэнергоатома" Александр Шутиков, слова которого приведены в сообщении.
Строительство блока №2 Курской АЭС началось 1 января 1973 года, он был подключен к сети 28 января 1979 года.
Сейчас на Курской АЭС реализуется смена поколений энергоблоков. К концу текущего года планируется пуск реактора нового инновационного энергоблока №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Поэтому замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии. Строящиеся энергоблоки с реактором ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) — самые мощные энергоблоки в российской атомной энергетике, они обладают улучшенными технико-экономическими показателями.
Курская АЭС, расположенная вблизи города Курчатов Курской области, входит в первую четверку равных по мощности атомных станций РФ и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.
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