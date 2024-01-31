https://ria.ru/20240131/advokat-1924510171.html

Адвокат приговоренного Имрана Хана намерен обжаловать решение суда

Адвокат приговоренного Имрана Хана намерен обжаловать решение суда - РИА Новости, 31.01.2024

Адвокат приговоренного Имрана Хана намерен обжаловать решение суда

Адвокат приговоренного к 14 годам по делу о коррупции экс-премьера Пакистана Имрана Хана заявил о намерении оспорить обвинительный приговор в Высоком суде... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:07

2024-01-31T10:07

2024-01-31T10:07

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имран хан

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Адвокат приговоренного к 14 годам по делу о коррупции экс-премьера Пакистана Имрана Хана заявил о намерении оспорить обвинительный приговор в Высоком суде Исламабада, сообщает агентство Рейтер. "Адвокат экс-премьер-министра Пакистана заявил, что будет оспаривать этот приговор в Высоком суде Исламабада", - говорится в сообщении агентства. Телеканал Geo ранее сообщал, что бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби в среду были приговорены к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Новый вердикт по этому делу вынесен всего через день после того, как специальный суд приговорил Хана и бывшего главу МИД страны Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны. В августе прошлого года суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошаханы. По итогам вынесенного приговора избирком Пакистана запретил экс-премьеру пять лет заниматься политической деятельностью. В том же месяце Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний срок Хана, но по другим делам он все еще оставался в тюрьме.

https://ria.ru/20230805/pakistan-1888347595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пакистан, имран хан