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Адвокат приговоренного Имрана Хана намерен обжаловать решение суда - РИА Новости, 31.01.2024
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10:07 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/advokat-1924510171.html
Адвокат приговоренного Имрана Хана намерен обжаловать решение суда
Адвокат приговоренного Имрана Хана намерен обжаловать решение суда - РИА Новости, 31.01.2024
Адвокат приговоренного Имрана Хана намерен обжаловать решение суда
Адвокат приговоренного к 14 годам по делу о коррупции экс-премьера Пакистана Имрана Хана заявил о намерении оспорить обвинительный приговор в Высоком суде... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:07
2024-01-31T10:07
в мире
пакистан
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Адвокат приговоренного к 14 годам по делу о коррупции экс-премьера Пакистана Имрана Хана заявил о намерении оспорить обвинительный приговор в Высоком суде Исламабада, сообщает агентство Рейтер. "Адвокат экс-премьер-министра Пакистана заявил, что будет оспаривать этот приговор в Высоком суде Исламабада", - говорится в сообщении агентства. Телеканал Geo ранее сообщал, что бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби в среду были приговорены к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Новый вердикт по этому делу вынесен всего через день после того, как специальный суд приговорил Хана и бывшего главу МИД страны Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны. В августе прошлого года суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошаханы. По итогам вынесенного приговора избирком Пакистана запретил экс-премьеру пять лет заниматься политической деятельностью. В том же месяце Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний срок Хана, но по другим делам он все еще оставался в тюрьме.
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в мире, пакистан, имран хан
В мире, Пакистан, Имран Хан
Адвокат приговоренного Имрана Хана намерен обжаловать решение суда

Адвокат приговоренного к 14 годам Имрана Хана намерен обжаловать решение суда

© AP Photo / Thomas PeterИмран Хан
Имран Хан - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Thomas Peter
Имран Хан . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Адвокат приговоренного к 14 годам по делу о коррупции экс-премьера Пакистана Имрана Хана заявил о намерении оспорить обвинительный приговор в Высоком суде Исламабада, сообщает агентство Рейтер.
"Адвокат экс-премьер-министра Пакистана заявил, что будет оспаривать этот приговор в Высоком суде Исламабада", - говорится в сообщении агентства.
Телеканал Geo ранее сообщал, что бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби в среду были приговорены к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана. Новый вердикт по этому делу вынесен всего через день после того, как специальный суд приговорил Хана и бывшего главу МИД страны Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны.
В августе прошлого года суд в Исламабаде приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанному с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошаханы. По итогам вынесенного приговора избирком Пакистана запретил экс-премьеру пять лет заниматься политической деятельностью. В том же месяце Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний срок Хана, но по другим делам он все еще оставался в тюрьме.
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