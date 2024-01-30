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Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина"
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина" - РИА Новости, 30.01.2024
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина"
Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто, вышедшие во второй тур выборов, разошлись во мнениях о том, стоит ли отвечать на звонок... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:32
2024-01-30T00:32
2024-01-30T01:25
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александр стубб
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто, вышедшие во второй тур выборов, разошлись во мнениях о том, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина, если бы он позвонил поздравить их с избранием на пост президента."Я бы не ответил…. На данный момент у нас нет каких-либо политических отношений с Россией, и я не вижу в них необходимости до тех пор, пока не будет завершена война или пока мы не договоримся по этому вопросу с нашими союзниками", — заявил Стубб в программе A-studio общественного вещателя Yle. Хаависто, отвечая на тот же вопрос, заявил, что взял бы трубку, поскольку это звонок главы государства, но предметные политические дискуссии без координации с ближайшими союзниками на уровне ЕС он не стал бы вести.За Стубба в первом туре отдали свой голос 27,2% избирателей, за Хаависто — 25,8%, свидетельствуют предварительные данные минюста после подсчета 100% голосов. Второй тур состоится 11 февраля. Досрочное голосование в Финляндии и за рубежом начинается 31 января.
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россия, финляндия, украина, владимир путин, пекка хаависто, александр стубб, евросоюз, в мире
Россия, Финляндия, Украина, Владимир Путин, Пекка Хаависто, Александр Стубб, Евросоюз, В мире
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина"
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина"