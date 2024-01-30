https://ria.ru/20240130/zoopark-1924394750.html

В якутском зоопарке у белых медведей родилась двойня

В якутском зоопарке у белых медведей родилась двойня - РИА Новости, 30.01.2024

В якутском зоопарке у белых медведей родилась двойня

В семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду" родилась двойня, сообщила пресс-служба в Telegram. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:09

2024-01-30T16:09

2024-01-30T18:00

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республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 янв — РИА Новости. В семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду" родилась двойня, сообщила пресс-служба в Telegram. "В семье белых медведей пополнение. С декабря мы начали замечать изменения в поведении самки, она стала отказываться от еды и затем залегла в берлогу. Недавно нам удалось рассмотреть через встроенную видеокамеру, что самка принесла потомство. Мы думаем, что выход мамы с малышами состоится в марте", — уточнили в зоопарке. Родители медвежат — Колымана и Ломоносов — сверстники, им уже по 12 лет. Колыману нашли осиротевшим медвежонком в 2012 году, Ломоносова привезли в конце того же года из Ленинградского зоопарка. "В рамках программы поддержки содержания белых медведей в зоопарках Российской Федерации <...> был построен дополнительный вольер, который необходим для раздельного содержания самца и самки в период выращивания потомства. В природе самка заботится и воспитывает малышей одна, поэтому в зоопарках их тоже содержат раздельно", — добавили в пресс-службе. С радостным событием якутян поздравил глава региона Айсен Николаев. "Все знают, что рожденные у пары медвежата живут в российских зоопарках — Хаарчаана в Ленинградском, Алмаз в хабаровском Зоосаду имени В. П. Сысоева. Разумеется, пока неизвестен пол малышей", — отметил он в своем Telegram-канале.Руководитель республики добавил, что жители Якутии с нетерпением ждут выхода медвежат из берлоги.

https://ria.ru/20240123/moskovskiy_zoopark-1922881093.html

https://ria.ru/20240121/medvezhata-1922616216.html

республика саха (якутия)

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общество, республика саха (якутия)