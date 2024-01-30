В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок
Песков: ситуация с евродепутатом Жданок напоминает политику маккартизма в США
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок
Депутат Европейского парламента от партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях против депутата Европейского парламента от Латвии Татьяны Жданок, заявил, что ситуация не соответствует "идеалам демократии" и Россия это решительно осуждает.
Ранее СМИ сообщали о том, что европейский парламент в понедельник начал расследование утверждений о том, что Жданок якобы может работать на российские спецслужбы.
"Мы это осуждаем решительно, и, конечно же, это никоим образом не соответствует никаким идеалам - так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этим так называемым идеалам", - сказал Песков.
Он сравнил ситуацию с политикой маккартизма, проводившейся в США в середине прошлого века. "Помните, был маккартизм в США? Сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ. Вот это то же самое", - сказал Песков.