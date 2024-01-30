https://ria.ru/20240130/zhdanok-1924325814.html

В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок

В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок - РИА Новости, 30.01.2024

В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях против депутата Европейского парламента от Латвии Татьяны Жданок, заявил, что ситуация не... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:35

2024-01-30T12:35

2024-01-30T12:49

россия

евросоюз

в мире

латвия

татьяна жданок

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях против депутата Европейского парламента от Латвии Татьяны Жданок, заявил, что ситуация не соответствует "идеалам демократии" и Россия это решительно осуждает.Ранее СМИ сообщали о том, что европейский парламент в понедельник начал расследование утверждений о том, что Жданок якобы может работать на российские спецслужбы."Мы это осуждаем решительно, и, конечно же, это никоим образом не соответствует никаким идеалам - так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этим так называемым идеалам", - сказал Песков.Он сравнил ситуацию с политикой маккартизма, проводившейся в США в середине прошлого века. "Помните, был маккартизм в США? Сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ. Вот это то же самое", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, латвия, татьяна жданок, дмитрий песков