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В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок - РИА Новости, 30.01.2024
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12:35 30.01.2024 (обновлено: 12:49 30.01.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240130/zhdanok-1924325814.html
В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок
В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок - РИА Новости, 30.01.2024
В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях против депутата Европейского парламента от Латвии Татьяны Жданок, заявил, что ситуация не... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:35
2024-01-30T12:49
россия
евросоюз
в мире
латвия
татьяна жданок
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях против депутата Европейского парламента от Латвии Татьяны Жданок, заявил, что ситуация не соответствует "идеалам демократии" и Россия это решительно осуждает.Ранее СМИ сообщали о том, что европейский парламент в понедельник начал расследование утверждений о том, что Жданок якобы может работать на российские спецслужбы."Мы это осуждаем решительно, и, конечно же, это никоим образом не соответствует никаким идеалам - так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этим так называемым идеалам", - сказал Песков.Он сравнил ситуацию с политикой маккартизма, проводившейся в США в середине прошлого века. "Помните, был маккартизм в США? Сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ. Вот это то же самое", - сказал Песков.
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россия, евросоюз, в мире, латвия, татьяна жданок, дмитрий песков
Россия, Евросоюз, В мире, Латвия, Татьяна Жданок, Дмитрий Песков
В Кремле осудили обвинения ЕС против евродепутата Жданок

Песков: ситуация с евродепутатом Жданок напоминает политику маккартизма в США

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок
Депутат Европейского парламента от партии Русский союз Латвии Татьяна Жданок - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Европейского парламента от партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях против депутата Европейского парламента от Латвии Татьяны Жданок, заявил, что ситуация не соответствует "идеалам демократии" и Россия это решительно осуждает.
Ранее СМИ сообщали о том, что европейский парламент в понедельник начал расследование утверждений о том, что Жданок якобы может работать на российские спецслужбы.
"Мы это осуждаем решительно, и, конечно же, это никоим образом не соответствует никаким идеалам - так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе. Это полностью противоречит этим так называемым идеалам", - сказал Песков.
Он сравнил ситуацию с политикой маккартизма, проводившейся в США в середине прошлого века. "Помните, был маккартизм в США? Сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ. Вот это то же самое", - сказал Песков.
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РоссияЕвросоюзВ миреЛатвияТатьяна ЖданокДмитрий Песков
 
 
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