https://ria.ru/20240130/zemletryasenie-1924259831.html

В Китае произошло землетрясение

В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 30.01.2024

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:48

2024-01-30T02:48

2024-01-30T05:23

китай

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

алма-ата

синьцзян-уйгурский автономный район

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22.27 по времени UTC (01.27 мск) в 276 километрах к юго-востоку от Алма-Аты и в 125 километрах к западу от китайского города Аксу с населением в 535 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине девять километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240127/zemletryasenie-1923868328.html

китай

алма-ата

синьцзян-уйгурский автономный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), алма-ата, синьцзян-уйгурский автономный район, в мире