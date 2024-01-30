https://ria.ru/20240130/zemletryasenie-1924259831.html
В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение - РИА Новости, 30.01.2024
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:48
2024-01-30T02:48
2024-01-30T05:23
китай
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
алма-ата
синьцзян-уйгурский автономный район
в мире
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22.27 по времени UTC (01.27 мск) в 276 километрах к юго-востоку от Алма-Аты и в 125 километрах к западу от китайского города Аксу с населением в 535 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине девять километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20240127/zemletryasenie-1923868328.html
китай
алма-ата
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китай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), алма-ата, синьцзян-уйгурский автономный район, в мире
Китай, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Алма-Ата, Синьцзян-Уйгурский автономный район, В мире
В Китае произошло землетрясение
EMSC: в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,8