"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России
Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Из-за сомнений в готовности Запада поддерживать Украину Владимир Зеленский будет пытаться все больше обострять конфликт, проводя более рискованные акции против России, такое мнение высказал эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер.
"Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России", — говорится в публикации.
По словам Бреммера, способность Украины выжить полностью зависит от западного финансирования, которое постепенно угасает, что и заставляет Зеленского идти на эскалацию.
"Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, вовлеченных в конфликт, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки", – предупредил автор.
Все это, по словам эксперта, будет провоцировать более интенсивные ответные удары России и повышать риск вовлечения в конфликт НАТО.
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"Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков — в данном случае Зеленский — становится непредсказуемым", — заключил Бреммер.
Ранее американское издание The American Conservative писало, что Зеленский от отчаяния приказывает наносить удары по мирным жителям, чтобы эскалировать конфликт и получить дополнительную помощь от Запада.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.