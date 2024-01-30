https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924268366.html

"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России

"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России - РИА Новости, 30.01.2024

"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России

Из-за сомнений в готовности Запада поддерживать Украину Владимир Зеленский будет пытаться все больше обострять конфликт, проводя более рискованные акции против... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:00

2024-01-30T07:00

2024-01-30T11:37

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вооруженные силы украины

украина

россия

владимир зеленский

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Из-за сомнений в готовности Запада поддерживать Украину Владимир Зеленский будет пытаться все больше обострять конфликт, проводя более рискованные акции против России, такое мнение высказал эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер."Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России", — говорится в публикации.По словам Бреммера, способность Украины выжить полностью зависит от западного финансирования, которое постепенно угасает, что и заставляет Зеленского идти на эскалацию."Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, вовлеченных в конфликт, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки", – предупредил автор.Все это, по словам эксперта, будет провоцировать более интенсивные ответные удары России и повышать риск вовлечения в конфликт НАТО."Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков — в данном случае Зеленский — становится непредсказуемым", — заключил Бреммер.Ранее американское издание The American Conservative писало, что Зеленский от отчаяния приказывает наносить удары по мирным жителям, чтобы эскалировать конфликт и получить дополнительную помощь от Запада.Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попал рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 человек, пострадали — 25.

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924261974.html

https://ria.ru/20240130/bayden-1924256771.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, россия, владимир зеленский, вячеслав гладков, нато