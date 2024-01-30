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"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 30.01.2024 (обновлено: 11:37 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924268366.html
"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России
"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России - РИА Новости, 30.01.2024
"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России
Из-за сомнений в готовности Запада поддерживать Украину Владимир Зеленский будет пытаться все больше обострять конфликт, проводя более рискованные акции против... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:00
2024-01-30T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
украина
россия
владимир зеленский
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Из-за сомнений в готовности Запада поддерживать Украину Владимир Зеленский будет пытаться все больше обострять конфликт, проводя более рискованные акции против России, такое мнение высказал эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер."Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России", — говорится в публикации.По словам Бреммера, способность Украины выжить полностью зависит от западного финансирования, которое постепенно угасает, что и заставляет Зеленского идти на эскалацию."Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, вовлеченных в конфликт, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки", – предупредил автор.Все это, по словам эксперта, будет провоцировать более интенсивные ответные удары России и повышать риск вовлечения в конфликт НАТО.&quot;Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков — в данном случае Зеленский — становится непредсказуемым&quot;, — заключил Бреммер.Ранее американское издание The American Conservative писало, что Зеленский от отчаяния приказывает наносить удары по мирным жителям, чтобы эскалировать конфликт и получить дополнительную помощь от Запада.Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попал рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 человек, пострадали — 25.
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924261974.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, россия, владимир зеленский, вячеслав гладков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вячеслав Гладков, НАТО
"Идет на риск": Зеленского уличили в опасной игре против России

Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Из-за сомнений в готовности Запада поддерживать Украину Владимир Зеленский будет пытаться все больше обострять конфликт, проводя более рискованные акции против России, такое мнение высказал эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер.
"Зеленский уже идет на больший риск, чтобы переломить ход конфликта и сохранить свои политические позиции внутри страны, включая более агрессивные атаки на цели внутри России", — говорится в публикации.
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По словам Бреммера, способность Украины выжить полностью зависит от западного финансирования, которое постепенно угасает, что и заставляет Зеленского идти на эскалацию.
"Это означает более высокую вероятность целенаправленных убийств российских чиновников, вовлеченных в конфликт, а также частые удары беспилотников и ракет по Крыму, по российской военной и экономической инфраструктуре, возможно, включая нефтяные и зерновые объекты на Черном море, что может снова подорвать глобальные рынки", – предупредил автор.
Все это, по словам эксперта, будет провоцировать более интенсивные ответные удары России и повышать риск вовлечения в конфликт НАТО.
«

"Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков — в данном случае Зеленский — становится непредсказуемым", — заключил Бреммер.

Ранее американское издание The American Conservative писало, что Зеленский от отчаяния приказывает наносить удары по мирным жителям, чтобы эскалировать конфликт и получить дополнительную помощь от Запада.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попал рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 человек, пострадали — 25.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВячеслав ГладковНАТО
 
 
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