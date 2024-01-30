Рейтинг@Mail.ru
Зеленский публично унизил Европу - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:19 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924259239.html
Зеленский публично унизил Европу
Зеленский публично унизил Европу - РИА Новости, 30.01.2024
Зеленский публично унизил Европу
Европа не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без США, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:19
2024-01-30T02:19
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Европа не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без США, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD."Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, что будет, если президентом США станет Дональд Трамп, а Вашингтон прекратит помощь Украине.По его словам, "не очень позитивные сигналы" из США могут оказать влияние на некоторых европейских лидеров. "Я считаю, что если это произойдет и США, ну, не дай Бог, начнут затягивать какие-то процессы нашей поддержки, это окажет влияние на объединенную Европу", - сказал он.При этом Зеленский выразил надежду, что "этого не произойдет" и Европа не окажется в одиночестве в вопросе поддержки Киева.Также в интервью он заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы".Как ранее указал глава МИД России Сергей Лавров, избрание Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.
https://ria.ru/20240129/tramp-1924246778.html
https://ria.ru/20240123/tramp-1923062766.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda985d4692f64d69de2dc2678c22c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Зеленский публично унизил Европу

Зеленский заявил, что Европа не сможет достаточно поддерживать Украину без США

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Европа не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без США, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.
"Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, что будет, если президентом США станет Дональд Трамп, а Вашингтон прекратит помощь Украине.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Чехии рассказали, как могут измениться отношения США и России при Трампе
Вчера, 23:10
По его словам, "не очень позитивные сигналы" из США могут оказать влияние на некоторых европейских лидеров. "Я считаю, что если это произойдет и США, ну, не дай Бог, начнут затягивать какие-то процессы нашей поддержки, это окажет влияние на объединенную Европу", - сказал он.
При этом Зеленский выразил надежду, что "этого не произойдет" и Европа не окажется в одиночестве в вопросе поддержки Киева.
Также в интервью он заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы".
Как ранее указал глава МИД России Сергей Лавров, избрание Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Лавров: Россия не обсуждала конфликт на Украине с Трампом
23 января, 18:58
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала