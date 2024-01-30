https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924259239.html
Зеленский публично унизил Европу
Зеленский публично унизил Европу - РИА Новости, 30.01.2024
Зеленский публично унизил Европу
Европа не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без США, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:19
2024-01-30T02:19
2024-01-30T02:19
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Европа не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без США, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD."Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, что будет, если президентом США станет Дональд Трамп, а Вашингтон прекратит помощь Украине.По его словам, "не очень позитивные сигналы" из США могут оказать влияние на некоторых европейских лидеров. "Я считаю, что если это произойдет и США, ну, не дай Бог, начнут затягивать какие-то процессы нашей поддержки, это окажет влияние на объединенную Европу", - сказал он.При этом Зеленский выразил надежду, что "этого не произойдет" и Европа не окажется в одиночестве в вопросе поддержки Киева.Также в интервью он заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно "геополитически и финансово", призвал другие страны вовремя давать Киеву "помощь, оружие или финансы".Как ранее указал глава МИД России Сергей Лавров, избрание Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.
https://ria.ru/20240129/tramp-1924246778.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Зеленский публично унизил Европу
Зеленский заявил, что Европа не сможет достаточно поддерживать Украину без США