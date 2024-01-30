https://ria.ru/20240130/zarplata-1924472846.html

Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы

Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы - РИА Новости, 30.01.2024

Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, соответствующий документ размещен РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T23:40

2024-01-30T23:40

2024-01-30T23:40

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение. При этом размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.

https://ria.ru/20240130/zakon-1924471803.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин