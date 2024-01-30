https://ria.ru/20240130/zarplata-1924472846.html
Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы
Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы - РИА Новости, 30.01.2024
Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, соответствующий документ размещен РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:40
2024-01-30T23:40
2024-01-30T23:40
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение. При этом размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.
https://ria.ru/20240130/zakon-1924471803.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы
Путин подписал закон, уточняющий размер компенсации за невыплату зарплаты
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, соответствующий документ
размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение.
При этом размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.
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