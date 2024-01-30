https://ria.ru/20240130/zakon-1924472287.html
Сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники
Сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники - РИА Новости, 30.01.2024
Сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотные аппараты. Соответствующий документ... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:31
2024-01-30T23:31
2024-01-30T23:31
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотные аппараты. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В законодательстве закрепляется понятие "беспилотные аппараты". К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы. При этом закон разрешает подразделениям транспортной безопасности подавлять беспилотники в целях защиты от актов незаконного вмешательства по отношению к объектам транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности. В том числе разрешается уничтожать беспилотные аппараты. Порядок принятия решений о подавлении беспилотников должен быть разработан Минтрансом совместно с ФСБ. Кроме того, в соответствии с законом, субъекты транспортной инфраструктуры должны безвозмездно предоставлять ФСБ здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, оборудование, средства и услуги связи для выполнения задач на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене. Оперативные органы единой системы организации воздушного движения получают полномочия регистрировать нарушения использования воздушного пространства РФ в порядке, который установит Минтранс. Также Минтранс получает полномочия утверждать порядок разработки, установления, введения и снятия временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений использования воздушного пространства. Согласно закону, разработка и изготовление легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, которые не используются для коммерческих воздушных перевозок пассажиров, не подлежат обязательной сертификации. При этом уточняются полномочия Минтранса в части утверждения федеральных авиационных правил, в том числе устанавливающих порядок привлечения сертификационных центров и испытательных лабораторий к проведению обязательной сертификации. Конкретизируются правовые нормы, регламентирующие порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа; правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и других перевозочных документов; порядок установления аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве РФ и взимания рассчитанной на их основе платы. Закон также прописывает правовые основы для получения разрешения на воздушную съемку и другие способы дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна (в том числе с БПЛА). При этом устанавливается, что полученные материалы подлежат контрольному просмотру. Его будет проводить орган, уполномоченный кабмином. Кроме того, уточняются положения, регламентирующие поиск и спасение терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей; космонавтов; а также людей, терпящих бедствие на море.
https://ria.ru/20240130/zakon-1924471398.html
https://ria.ru/20240130/zakon-1924471803.html
https://ria.ru/20231122/matvienko-1911035751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники
Путин разрешил сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотники
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотные аппараты. Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В законодательстве закрепляется понятие "беспилотные аппараты". К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы.
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При этом закон разрешает подразделениям транспортной безопасности подавлять беспилотники в целях защиты от актов незаконного вмешательства по отношению к объектам транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности. В том числе разрешается уничтожать беспилотные аппараты. Порядок принятия решений о подавлении беспилотников должен быть разработан Минтрансом совместно с ФСБ
.
Кроме того, в соответствии с законом, субъекты транспортной инфраструктуры должны безвозмездно предоставлять ФСБ здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, оборудование, средства и услуги связи для выполнения задач на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене.
Оперативные органы единой системы организации воздушного движения получают полномочия регистрировать нарушения использования воздушного пространства РФ в порядке, который установит Минтранс. Также Минтранс получает полномочия утверждать порядок разработки, установления, введения и снятия временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений использования воздушного пространства.
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Согласно закону, разработка и изготовление легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, которые не используются для коммерческих воздушных перевозок пассажиров, не подлежат обязательной сертификации. При этом уточняются полномочия Минтранса в части утверждения федеральных авиационных правил, в том числе устанавливающих порядок привлечения сертификационных центров и испытательных лабораторий к проведению обязательной сертификации.
Конкретизируются правовые нормы, регламентирующие порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа; правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и других перевозочных документов; порядок установления аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве РФ и взимания рассчитанной на их основе платы.
Закон также прописывает правовые основы для получения разрешения на воздушную съемку и другие способы дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна (в том числе с БПЛА). При этом устанавливается, что полученные материалы подлежат контрольному просмотру. Его будет проводить орган, уполномоченный кабмином.
Кроме того, уточняются положения, регламентирующие поиск и спасение терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей; космонавтов; а также людей, терпящих бедствие на море.
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