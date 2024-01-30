https://ria.ru/20240130/zakon-1924472287.html

Сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники

Сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники - РИА Новости, 30.01.2024

Сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотные аппараты. Соответствующий документ... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T23:31

2024-01-30T23:31

2024-01-30T23:31

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотные аппараты. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В законодательстве закрепляется понятие "беспилотные аппараты". К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы. При этом закон разрешает подразделениям транспортной безопасности подавлять беспилотники в целях защиты от актов незаконного вмешательства по отношению к объектам транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности. В том числе разрешается уничтожать беспилотные аппараты. Порядок принятия решений о подавлении беспилотников должен быть разработан Минтрансом совместно с ФСБ. Кроме того, в соответствии с законом, субъекты транспортной инфраструктуры должны безвозмездно предоставлять ФСБ здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, оборудование, средства и услуги связи для выполнения задач на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене. Оперативные органы единой системы организации воздушного движения получают полномочия регистрировать нарушения использования воздушного пространства РФ в порядке, который установит Минтранс. Также Минтранс получает полномочия утверждать порядок разработки, установления, введения и снятия временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений использования воздушного пространства. Согласно закону, разработка и изготовление легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, которые не используются для коммерческих воздушных перевозок пассажиров, не подлежат обязательной сертификации. При этом уточняются полномочия Минтранса в части утверждения федеральных авиационных правил, в том числе устанавливающих порядок привлечения сертификационных центров и испытательных лабораторий к проведению обязательной сертификации. Конкретизируются правовые нормы, регламентирующие порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа; правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и других перевозочных документов; порядок установления аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве РФ и взимания рассчитанной на их основе платы. Закон также прописывает правовые основы для получения разрешения на воздушную съемку и другие способы дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна (в том числе с БПЛА). При этом устанавливается, что полученные материалы подлежат контрольному просмотру. Его будет проводить орган, уполномоченный кабмином. Кроме того, уточняются положения, регламентирующие поиск и спасение терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей; космонавтов; а также людей, терпящих бедствие на море.

https://ria.ru/20240130/zakon-1924471398.html

https://ria.ru/20240130/zakon-1924471803.html

https://ria.ru/20231122/matvienko-1911035751.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)