https://ria.ru/20240130/zakon-1924471803.html
Путин подписал закон о возмещении расходов при защите интеллектуальных прав
Путин подписал закон о возмещении расходов при защите интеллектуальных прав - РИА Новости, 30.01.2024
Путин подписал закон о возмещении расходов при защите интеллектуальных прав
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Гражданский кодекс РФ, направленные на возмещение расходов, связанных с защитой... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:19
2024-01-30T23:19
2024-01-30T23:19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Гражданский кодекс РФ, направленные на возмещение расходов, связанных с защитой интеллектуальных прав. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, закон предусматривает, что в случае рассмотрения спора в административном порядке понесенные расходы подлежат возмещению лицу, в чью пользу принято решение, другой стороной спора. Указанные расходы состоят из патентных и иных пошлин, а также издержек, включающих в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь и другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора. В случае, если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований. В ряде случаев по определённым категориям дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, ГК РФ предусматривает обязательный досудебный административный порядок защиты лицом своих нарушенных прав, и этот порядок порой влечёт значительные расходы. Если это происходит в судебном процессе, то эти расходы компенсируются, поскольку российское законодательство прямо предусматривает такой случай. Ранее в административном порядке такие расходы не компенсировались. Данный закон устранил этот пробел в законодательстве.
https://ria.ru/20240130/zakon-1924471398.html
https://ria.ru/20231208/rassrochka-1914684543.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
Путин подписал закон о возмещении расходов при защите интеллектуальных прав
Путин подписал закон о возмещении расходов при защите интеллектуальных прав
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который вносит поправки в Гражданский кодекс РФ, направленные на возмещение расходов, связанных с защитой интеллектуальных прав. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, закон предусматривает, что в случае рассмотрения спора в административном порядке понесенные расходы подлежат возмещению лицу, в чью пользу принято решение, другой стороной спора. Указанные расходы состоят из патентных и иных пошлин, а также издержек, включающих в себя денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату в разумных пределах услуг патентных поверенных, адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь и другие расходы, понесенные в связи с рассмотрением спора.
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В случае, если по результатам рассмотрения спора принято решение о частичном удовлетворении требований, расходы подлежат возмещению стороне спора пропорционально объему удовлетворенных требований.
В ряде случаев по определённым категориям дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, ГК РФ предусматривает обязательный досудебный административный порядок защиты лицом своих нарушенных прав, и этот порядок порой влечёт значительные расходы. Если это происходит в судебном процессе, то эти расходы компенсируются, поскольку российское законодательство прямо предусматривает такой случай. Ранее в административном порядке такие расходы не компенсировались. Данный закон устранил этот пробел в законодательстве.
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