https://ria.ru/20240130/yugra-1924450625.html

Китайские фирмы заинтересовались производителями из Югры

Китайские фирмы заинтересовались производителями из Югры - РИА Новости, 30.01.2024

Китайские фирмы заинтересовались производителями из Югры

Предприниматели из Ханты-Мансийского автономного округа заключили ряд соглашений с китайскими компаниями в рамках Китайско-Российской торгово-экономической... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:59

2024-01-30T19:59

2024-01-30T19:59

ханты-мансийский автономный округ

чунцин

ханты-мансийский автономный округ

китай

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Предприниматели из Ханты-Мансийского автономного округа заключили ряд соглашений с китайскими компаниями в рамках Китайско-Российской торгово-экономической ярмарки в Чунцине, сообщает Фонд развития Югры. Главной темой выставки стало "Открытое сотрудничество и взаимовыгода". Свою продукцию и разработки представили около 200 компаний Китая и России, в том числе и представители ХМАО. Продукции югорчан был посвящен отдельный стенд, организованный при поддержке Правительства Югры и Фонда "Мой Бизнес". "Китайские компании по производству беспилотных летательных аппаратов заинтересовались системами безопасности ООО "Сирин" (Югорск). Чтобы их внедрить на китайские производства, югорчане посетят заводы в Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Гонконге. Также вартовчанка Наталья Вишкина договорилась закупать у китайских производителей ткани для изготовления одежды на территории Югры. Планируется, готовые изделия, в том числе plus-size, будут продавать в КНР через электронные торговый площадки, такие как Таобао", - говорится в сообщении. Также, по данным Фонда, представители агропромышленного комплекса Югры провели переговоры с сертификационным центром КНР и договорились ускорить процесс аттестации югорской продукции. Компания "Полярный кварц", которая добывает и производит особо чистый кварц, представила образцы полярной крошки потенциальным китайским партнерам, которые, в свою очередь, заявили о готовности покупать у югорчан до 200 тысяч тонн кварцевой крупки в год. На переговорах с другой компанией из КНР "Полярный кварц" договорился создать на территории Югры совместное предприятие, добавили в пресс-службе. Отмечается, что в рамках деловой программы делегация Югры встретилась с руководством Корпорации по развитию и управлению бондовой зоны Чунцина, которая готова поставлять из КНР оборудование для нефтесервиса, газовых турбин, а также инвестировать в проекты региона. Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" заключил соглашение о сотрудничестве с ассоциациями лесопромышленности и агропромышленности Чунцина.

https://ria.ru/20240126/yugra-1923690085.html

https://ria.ru/20240126/dokhody-1923702263.html

чунцин

ханты-мансийский автономный округ

китай

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чунцин, ханты-мансийский автономный округ, китай