https://ria.ru/20240130/vzryvy-1924462871.html
СМИ: взрывы прогремели в украинской Полтаве
СМИ: взрывы прогремели в украинской Полтаве - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: взрывы прогремели в украинской Полтаве
Взрывы прогремели в Полтаве, сообщил украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспильне"). РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:37
2024-01-30T21:37
2024-01-30T21:37
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве, сообщил украинский телеканал "Общественное" (укр. "Суспильне"). Ранее в Полтавской и еще восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога. "В Полтаве были слышны звуки взрывов, сообщили "Общественному" местные жители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, полтава, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Полтава, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ: взрывы прогремели в украинской Полтаве
Телеканал "Общественное": взрывы прогремели в украинской Полтаве