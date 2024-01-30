https://ria.ru/20240130/vzryvy-1924258849.html
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.01.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает РБК-Украина. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:14
2024-01-30T02:14
2024-01-30T03:04
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Белая Церковь Киевской области Украины, сообщает РБК-Украина. "В Белой Церкви прозвучал взрыв... В Белой Церкви снова слышен взрыв", - сообщает издание. Позднее издание сообщило еще об одном взрыве в городе.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924254672.html
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Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Дмитрий Песков, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
РБК-Украина: в городе Белая Церковь Киевской области прогремели взрывы