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Под Калугой мужчина с дочкой заживо сгорели в автомобиле

Под Калугой мужчина с дочкой заживо сгорели в автомобиле - РИА Новости, 30.01.2024

Под Калугой мужчина с дочкой заживо сгорели в автомобиле

Мужчина и его 16-летняя дочь в Калужской области сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике, матери удалось... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:30

2024-01-30T13:30

2024-01-30T13:36

происшествия

россия

калуга

калужская область

bmw ag

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Мужчина и его 16-летняя дочь в Калужской области сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике, матери удалось выбраться, сообщает СУСК России по региону. По предварительным данным, в понедельник BMW X6 под управлением 47-летнего жителя Москвы ехал по автодороге "Таруса-Алекино", в салоне также находились его жена и 16-летняя дочь. "Около 18.00 в автомобиле произошло возгорание газового баллона. В результате мгновенного распространения пламени мужчина и девочка погибли на месте. 44-летняя женщина успела выбраться, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу Калуги", - говорится в сообщении. Следствие уточняет: в ходе осмотра в багажнике машины обнаружен металлический газовый баллон, не имеющий отношения к конструкции автомобиля. По предварительным данным, в нем находился сжиженный газ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20230906/mchs-1894554054.html

россия

калуга

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, калуга, калужская область, bmw ag, bmw 1