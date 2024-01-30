https://ria.ru/20240130/vzryv-1924347446.html
Под Калугой мужчина с дочкой заживо сгорели в автомобиле
Под Калугой мужчина с дочкой заживо сгорели в автомобиле - РИА Новости, 30.01.2024
Под Калугой мужчина с дочкой заживо сгорели в автомобиле
Мужчина и его 16-летняя дочь в Калужской области сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике, матери удалось... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:30
2024-01-30T13:30
2024-01-30T13:36
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Мужчина и его 16-летняя дочь в Калужской области сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике, матери удалось выбраться, сообщает СУСК России по региону. По предварительным данным, в понедельник BMW X6 под управлением 47-летнего жителя Москвы ехал по автодороге "Таруса-Алекино", в салоне также находились его жена и 16-летняя дочь. "Около 18.00 в автомобиле произошло возгорание газового баллона. В результате мгновенного распространения пламени мужчина и девочка погибли на месте. 44-летняя женщина успела выбраться, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу Калуги", - говорится в сообщении. Следствие уточняет: в ходе осмотра в багажнике машины обнаружен металлический газовый баллон, не имеющий отношения к конструкции автомобиля. По предварительным данным, в нем находился сжиженный газ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20230906/mchs-1894554054.html
россия
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калуга, калужская область, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Россия, Калуга, Калужская область, BMW AG, BMW 1
Под Калугой мужчина с дочкой заживо сгорели в автомобиле
Под Калугой мужчина с дочкой заживо сгорели в автомобиле из-за взрыва баллона
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Мужчина и его 16-летняя дочь в Калужской области сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике, матери удалось выбраться, сообщает СУСК России по региону.
По предварительным данным, в понедельник BMW
X6 под управлением 47-летнего жителя Москвы
ехал по автодороге "Таруса-Алекино", в салоне также находились его жена и 16-летняя дочь.
"Около 18.00 в автомобиле произошло возгорание газового баллона. В результате мгновенного распространения пламени мужчина и девочка погибли на месте. 44-летняя женщина успела выбраться, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу Калуги", - говорится в сообщении.
Следствие уточняет: в ходе осмотра в багажнике машины обнаружен металлический газовый баллон, не имеющий отношения к конструкции автомобиля. По предварительным данным, в нем находился сжиженный газ.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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