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Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 30.01.2024 (обновлено: 13:29 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/vzryv-1924344841.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.01.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:23
2024-01-30T13:29
специальная военная операция на украине
харьков
украина
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов."В Харькове взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей Украине.
https://ria.ru/20240130/krivoy_rog-1924253291.html
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харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

Терехов: в Харькове прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей Украине.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 00:27
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраина
 
 
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