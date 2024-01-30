https://ria.ru/20240130/vzryv-1924344841.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.01.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:23
2024-01-30T13:23
2024-01-30T13:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов."В Харькове взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей Украине.
https://ria.ru/20240130/krivoy_rog-1924253291.html
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харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Терехов: в Харькове прогремел взрыв