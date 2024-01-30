https://ria.ru/20240130/vzryv-1924344841.html

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.01.2024

Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:23

2024-01-30T13:23

2024-01-30T13:29

специальная военная операция на украине

харьков

украина

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов."В Харькове взрыв", - написал Терехов в своем Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена на всей Украине.

https://ria.ru/20240130/krivoy_rog-1924253291.html

харьков

украина

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харьков, украина