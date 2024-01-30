Выставка, посвященная роману "Война и мир", открылась на ВДНХ

Экспозиция "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" открылась на ВДНХ
Концепцию выставки разработала и реализовала творческая мастерская заслуженного художника РФ Александра Конова "МузейМедиа".
Концепцию выставки разработала и реализовала творческая мастерская заслуженного художника РФ Александра Конова "МузейМедиа".
Три зала павильона тематически поделены на 13 разделов. Каждый "стыкуется" по смыслу с определенным эпизодом романа и дополняется цитатами из него, экспонатами, а также аудио- и видеоматериалами.
Три зала павильона тематически поделены на 13 разделов. Каждый "стыкуется" по смыслу с определенным эпизодом романа и дополняется цитатами из него, экспонатами, а также аудио- и видеоматериалами.
В одном крыле — "Война", в другом — "Мир", в центре — личность самого Льва Николаевича. Структура экспозиции раскрывает не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого.
В одном крыле — "Война", в другом — "Мир", в центре — личность самого Льва Николаевича. Структура экспозиции раскрывает не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого.
Нравы дворян XIX века ярко описаны в сцене охоты в Отрадном. Толстой в деталях рисует сборы и саму охоту. Любителей этого развлечения, по мнению писателя, всегда охватывает "непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения".
Нравы дворян XIX века ярко описаны в сцене охоты в Отрадном. Толстой в деталях рисует сборы и саму охоту. Любителей этого развлечения, по мнению писателя, всегда охватывает "непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения".
Толстой, "Война и мир": "В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги и хряск сучьев. — Ребята, ведмедь, — сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру".
Толстой, "Война и мир": "В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги и хряск сучьев. — Ребята, ведмедь, — сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру".
"Уникальность романа XIX века дополняется уникальностью технических решений XXI века, использованных в экспозиции: это и проекция на шар, и интегральная оптическая линза с эффектом множественной смены изображений, впервые использованная в музейной практике", — отмечает Александр Конов. Ключевые моменты истории и главные герои романа "оживают" с помощью использованных в организации выставочного пространства мультимедийных технологий.
"Уникальность романа XIX века дополняется уникальностью технических решений XXI века, использованных в экспозиции: это и проекция на шар, и интегральная оптическая линза с эффектом множественной смены изображений, впервые использованная в музейной практике", — отмечает Александр Конов. Ключевые моменты истории и главные герои романа "оживают" с помощью использованных в организации выставочного пространства мультимедийных технологий.
"Великий роман Льва Толстого, в котором воплотились многие философские и общественные взгляды писателя, достоин отдельного павильона и отдельной экспозиции на главной выставочной площадке страны. Музей Толстого был ответственен за научную, историческую точность, "МузейМедиа" — за художественный замысел и его воплощение… Считаю, что вместе нам удалось реализовать уникальный проект", — говорит генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.
"Великий роман Льва Толстого, в котором воплотились многие философские и общественные взгляды писателя, достоин отдельного павильона и отдельной экспозиции на главной выставочной площадке страны. Музей Толстого был ответственен за научную, историческую точность, "МузейМедиа" — за художественный замысел и его воплощение… Считаю, что вместе нам удалось реализовать уникальный проект", — говорит генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.
Проект подготовлен при поддержке министерства культуры РФ.
Проект подготовлен при поддержке министерства культуры РФ.