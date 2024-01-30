Выставка, посвященная роману "Война и мир", открылась на ВДНХ

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Толстой, "Война и мир": "В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги и хряск сучьев. — Ребята, ведмедь, — сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру".