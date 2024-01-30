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Выставка, посвященная роману "Война и мир", открылась на ВДНХ - РИА Новости, 30.01.2024
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Культура
 
18:25 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/vystavka-1924430447.html
Выставка, посвященная роману "Война и мир", открылась на ВДНХ
Выставка, посвященная роману "Война и мир", открылась на ВДНХ - РИА Новости, 30.01.2024
Выставка, посвященная роману "Война и мир", открылась на ВДНХ
Мультимедийная экспозиция "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" открылась на ВДНХ, в павильоне № 61, в рамках международной выставки-форума "Россия",... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:25
2024-01-30T18:25
культура
фото
фото - культура
лев толстой (писатель)
музеи
выставки
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мультимедийная экспозиция "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" открылась на ВДНХ, в павильоне № 61, в рамках международной выставки-форума "Россия", сообщили РИА Новости в Государственном музее Л. Н. Толстого.
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фото, фото - культура, лев толстой (писатель), музеи, выставки, фото
Культура, Фото, Фото - Культура, Лев Толстой (писатель), Музеи, Выставки
Выставка, посвященная роману "Война и мир", открылась на ВДНХ

Экспозиция "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" открылась на ВДНХ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Мультимедийная экспозиция "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" открылась на ВДНХ, в павильоне № 61, в рамках международной выставки-форума "Россия", сообщили РИА Новости в Государственном музее Л. Н. Толстого.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Концепцию выставки разработала и реализовала творческая мастерская заслуженного художника РФ Александра Конова "МузейМедиа".

Государственный музей Л.Н. Толстого

Концепцию выставки разработала и реализовала творческая мастерская заслуженного художника РФ Александра Конова "МузейМедиа".

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
1 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Три зала павильона тематически поделены на 13 разделов. Каждый "стыкуется" по смыслу с определенным эпизодом романа и дополняется цитатами из него, экспонатами, а также аудио- и видеоматериалами.

Государственный музей Л.Н. Толстого

Три зала павильона тематически поделены на 13 разделов. Каждый "стыкуется" по смыслу с определенным эпизодом романа и дополняется цитатами из него, экспонатами, а также аудио- и видеоматериалами.

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
2 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

В одном крыле — "Война", в другом — "Мир", в центре — личность самого Льва Николаевича. Структура экспозиции раскрывает не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого.

Государственный музей Л.Н. Толстого

В одном крыле — "Война", в другом — "Мир", в центре — личность самого Льва Николаевича. Структура экспозиции раскрывает не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого.

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
3 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоЭкспозиция расскажет об особенностях эпохи, о мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века.
Государственный музей Л.Н. Толстого
Экспозиция расскажет об особенностях эпохи, о мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
4 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Нравы дворян XIX века ярко описаны в сцене охоты в Отрадном. Толстой в деталях рисует сборы и саму охоту. Любителей этого развлечения, по мнению писателя, всегда охватывает "непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения".

Государственный музей Л.Н. Толстого

Нравы дворян XIX века ярко описаны в сцене охоты в Отрадном. Толстой в деталях рисует сборы и саму охоту. Любителей этого развлечения, по мнению писателя, всегда охватывает "непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения".

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
5 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Толстой, "Война и мир": "В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги и хряск сучьев. — Ребята, ведмедь, — сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру".

Государственный музей Л.Н. Толстого

Толстой, "Война и мир": "В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги и хряск сучьев. — Ребята, ведмедь, — сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру".

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
6 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

"Уникальность романа XIX века дополняется уникальностью технических решений XXI века, использованных в экспозиции: это и проекция на шар, и интегральная оптическая линза с эффектом множественной смены изображений, впервые использованная в музейной практике", — отмечает Александр Конов. Ключевые моменты истории и главные герои романа "оживают" с помощью использованных в организации выставочного пространства мультимедийных технологий.

Государственный музей Л.Н. Толстого

"Уникальность романа XIX века дополняется уникальностью технических решений XXI века, использованных в экспозиции: это и проекция на шар, и интегральная оптическая линза с эффектом множественной смены изображений, впервые использованная в музейной практике", — отмечает Александр Конов. Ключевые моменты истории и главные герои романа "оживают" с помощью использованных в организации выставочного пространства мультимедийных технологий.

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. ТолстогоПо задумке авторов концепции, графический задник, состоящий из типографских литер — объемных букв кириллического и латинского алфавитов, знаков препинания, беспорядочно размещенных на плоской поверхности,— подчеркивает объем романа.
Государственный музей Л.Н. Толстого
По задумке авторов концепции, графический задник, состоящий из типографских литер — объемных букв кириллического и латинского алфавитов, знаков препинания, беспорядочно размещенных на плоской поверхности,— подчеркивает объем романа.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
8 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

"Великий роман Льва Толстого, в котором воплотились многие философские и общественные взгляды писателя, достоин отдельного павильона и отдельной экспозиции на главной выставочной площадке страны. Музей Толстого был ответственен за научную, историческую точность, "МузейМедиа" — за художественный замысел и его воплощение… Считаю, что вместе нам удалось реализовать уникальный проект", — говорит генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.

Государственный музей Л.Н. Толстого

"Великий роман Льва Толстого, в котором воплотились многие философские и общественные взгляды писателя, достоин отдельного павильона и отдельной экспозиции на главной выставочной площадке страны. Музей Толстого был ответственен за научную, историческую точность, "МузейМедиа" — за художественный замысел и его воплощение… Считаю, что вместе нам удалось реализовать уникальный проект", — говорит генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов.

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
9 из 10
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого

Проект подготовлен при поддержке министерства культуры РФ.

Государственный музей Л.Н. Толстого

Проект подготовлен при поддержке министерства культуры РФ.

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного музея Л.Н. Толстого
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