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Компания "Агро-Спутник" примет участие в выставке "Продэкспо-2024"

Компания "Агро-Спутник" примет участие в выставке "Продэкспо-2024" - РИА Новости, 30.01.2024

Компания "Агро-Спутник" примет участие в выставке "Продэкспо-2024"

ГК "Агро-Спутник" примет участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания в России "Продэкспо-2024", которая пройдет с 5 по 9 февраля в Москве,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:00

2024-01-30T10:00

2024-01-30T10:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ГК "Агро-Спутник" примет участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания в России "Продэкспо-2024", которая пройдет с 5 по 9 февраля в Москве, сообщает компания.В арсенале компании пять торговых марок снеков и кондитерских изделий: "Богучарские", "Эталон", "Relax", "Княженка", "Gratella". Весь ассортимент можно будет продегустировать на выставке.Предприятие было основано в 2002 году на юге Воронежской области – в Богучаре. Продуктовая линейка под торговой маркой "Богучарские" стала толчком к дальнейшему развитию компании."Сырье для производства продукции доставляется с собственных полей в Богучаре, где чистый воздух, чернозем и бескрайние поля здоровых подсолнечников кондитерских сортов. Все семена проходят 15 критериев отбора и 8 этапов очистки, обжариваются "воздухом" при низких температурах и хранятся без химического воздействия. Авторская технология производства, собственный завод и лаборатория с инновационным оборудованием позволяют производить экологически чистую, полезную и вкусную продукцию высокого качества без ГМО, красителей и консервантов", - отметили в компании.Компания "Агро-Спутник" подтверждает свой статус лидера и стабильное качество, выигрывая тендеры крупных торговых сетей на изготовление продукции под их собственными торговыми марками, а также занимая призовые места на престижных выставках регионального, российского и международного уровней. Например, бренд "Богучарские семечки" неоднократно становился лауреатом премии "100 лучших товаров России". Ежегодно ассортимент компании участвует в конкурсе "Лучший продукт" в рамках выставки "Продэкспо", где завоевывает золотые и серебряные медали, а также побеждает в номинации "Инновационный продукт".Ассортимент снековой продукции и кондитерских изделий представлен в федеральных продуктовых сетях по всей России, а также в региональных сетях магазинов Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Ростовской областей."Участие в таком масштабном мероприятии как "Продэкспо-2024" – отличная возможность продемонстрировать нашу экспертность. Мы гордимся своими достижениями и с нетерпением ждем встречи с коллегами и представителями отрасли на нашем стенде. Мы приглашаем всех посетителей и участников выставки "Продэкспо-2024" присоединиться к нам и узнать больше о наших инновационных решениях. Будем рады обсудить возможное партнерство и сотрудничество для достижения общих целей в сельском хозяйстве и развитии продовольственной отрасли", – сказал основатель ГК "Агро-Спутник" Александр Пешиков.Реклама, ООО Агро-Спутник, erid:4CQwVszH9pWvoBBr5hD

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, экономика, экспоцентр, продэкспо, воронеж, ростов-на-дону, ростовская область