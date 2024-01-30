https://ria.ru/20240130/vybory-1924327680.html

Песков заявил, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия

Песков заявил, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия - РИА Новости, 30.01.2024

Песков заявил, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия

График Владимира Путина как президента РФ является приоритетом, на предвыборные мероприятия остается не так много времени, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:41

2024-01-30T12:41

2024-01-30T12:41

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. График Владимира Путина как президента РФ является приоритетом, на предвыборные мероприятия остается не так много времени, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мало чем. Собственно, так и раньше было. Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен и это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чем предвыборная кампания Путина будет отличаться от его обычных будней. Он отметил, что по предвыборным мероприятиям следует обращаться в кандидатский штаб Путина. А президентский график ни на день не останавливается – региональные поездки, встречи, посещение крупных мероприятий постоянно присутствуют в графике, и это будет продолжаться дальше, подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240129/debaty-1924137110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин