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Песков заявил, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия - РИА Новости, 30.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:41 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/vybory-1924327680.html
Песков заявил, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия
Песков заявил, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия - РИА Новости, 30.01.2024
Песков заявил, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия
График Владимира Путина как президента РФ является приоритетом, на предвыборные мероприятия остается не так много времени, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:41
2024-01-30T12:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. График Владимира Путина как президента РФ является приоритетом, на предвыборные мероприятия остается не так много времени, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мало чем. Собственно, так и раньше было. Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен и это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чем предвыборная кампания Путина будет отличаться от его обычных будней. Он отметил, что по предвыборным мероприятиям следует обращаться в кандидатский штаб Путина. А президентский график ни на день не останавливается – региональные поездки, встречи, посещение крупных мероприятий постоянно присутствуют в графике, и это будет продолжаться дальше, подчеркнул Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков заявил, что у Путина мало времени на предвыборные мероприятия

Песков: у Путина не так много времени остается на предвыборные мероприятия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве
Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. График Владимира Путина как президента РФ является приоритетом, на предвыборные мероприятия остается не так много времени, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мало чем. Собственно, так и раньше было. Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен и это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чем предвыборная кампания Путина будет отличаться от его обычных будней.
Он отметил, что по предвыборным мероприятиям следует обращаться в кандидатский штаб Путина. А президентский график ни на день не останавливается – региональные поездки, встречи, посещение крупных мероприятий постоянно присутствуют в графике, и это будет продолжаться дальше, подчеркнул Песков.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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