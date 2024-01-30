https://ria.ru/20240130/vostok-1924324084.html
В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке
В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.01.2024
В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке
Москва не приветствует действия, которые ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке на фоне избыточного конфликтного потенциала, уровень напряженности в этом... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:32
2024-01-30T12:32
2024-01-30T12:39
в мире
ближний восток
москва
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва не приветствует действия, которые ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке на фоне избыточного конфликтного потенциала, уровень напряженности в этом регионе уже очень тревожный, сейчас время для шагов по деэскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, среди возможных вариантов - удары по иранским военным в Ираке или Сирии."Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе и которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать планы США насчет возможного ответа на атаку в отношении американской военной базы.Он подчеркнул, что Москва не будет приветствовать и продолжение таких шагов, "от кого бы это продолжение ни исходило"."Мы считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный. И, наоборот, сейчас время шагов по деэскалации напряженности - это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно", - заключил представитель Кремля.По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
https://ria.ru/20240129/izrail-1924145208.html
https://ria.ru/20240130/ssha-1924257787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, москва, дмитрий песков, россия
В мире, Ближний Восток, Москва, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке
Песков назвал уровень напряженности на Ближнем Востоке очень тревожным
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва не приветствует действия, которые ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке на фоне избыточного конфликтного потенциала, уровень напряженности в этом регионе уже очень тревожный, сейчас время для шагов по деэскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Politico
со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден
распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне
, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании
, среди возможных вариантов - удары по иранским военным в Ираке
или Сирии
.
"Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе и которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать планы США насчет возможного ответа на атаку в отношении американской военной базы.
Он подчеркнул, что Москва не будет приветствовать и продолжение таких шагов, "от кого бы это продолжение ни исходило".
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"Мы считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный. И, наоборот, сейчас время шагов по деэскалации напряженности - это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно", - заключил представитель Кремля.
По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне
отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном
группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен
в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
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