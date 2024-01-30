https://ria.ru/20240130/vostok-1924324084.html

В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке

В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.01.2024

В Кремле заявили о тревожном уровне напряженности на Ближнем Востоке

Москва не приветствует действия, которые ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке на фоне избыточного конфликтного потенциала, уровень напряженности в этом... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:32

2024-01-30T12:32

2024-01-30T12:39

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва не приветствует действия, которые ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке на фоне избыточного конфликтного потенциала, уровень напряженности в этом регионе уже очень тревожный, сейчас время для шагов по деэскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, среди возможных вариантов - удары по иранским военным в Ираке или Сирии."Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе и которые ведут к нагнетанию напряженности, тем более на фоне и без того избыточного конфликтного потенциала, который мы в регионе наблюдаем", - заявил Песков журналистам на просьбу прокомментировать планы США насчет возможного ответа на атаку в отношении американской военной базы.Он подчеркнул, что Москва не будет приветствовать и продолжение таких шагов, "от кого бы это продолжение ни исходило"."Мы считаем, что в целом уровень напряженности очень тревожный. И, наоборот, сейчас время шагов по деэскалации напряженности - это единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и на деэскалацию. Сейчас это для нас чрезвычайно важно", - заключил представитель Кремля.По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".

https://ria.ru/20240129/izrail-1924145208.html

https://ria.ru/20240130/ssha-1924257787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ближний восток, москва, дмитрий песков, россия