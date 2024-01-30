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Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов - РИА Новости, 30.01.2024
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15:19 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html
Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов
Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов - РИА Новости, 30.01.2024
Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов
Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование осужденных по делу о гибели восьми пешеходов в ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной, сообщила... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:19
2024-01-30T15:19
происшествия
лесной
свердловская область
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование осужденных по делу о гибели восьми пешеходов в ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной, сообщила пресс-служба суда. По данным следствия и суда, 10 июня 2021 года в закрытом городе Лесной Свердловской области у рейсового автобуса, где находилось более 40 пассажиров – работников местного предприятия, из-за изношенности механизмов отказали тормоза. Водитель не смог остановить двигающийся под уклон автобус, протаранил ворота предприятия, за которыми находились люди. Пассажиры автобуса не пострадали, погибли восемь пешеходов и еще двое получили тяжелые травмы. В мае 2023 года фигуранты уголовного дела избежали реального срока: водителю суд назначил 4 года принудительных работ, директору автопредприятия – один год ограничения свободы. Гособвинение просило для водителя и директора 5 и 6 лет лишения свободы, материалы уголовного дела в отношении механика были выделены в отдельное производство в связи с его болезнью, уточняла областная прокуратура. "Определением суда апелляционной инстанции 30 января приговор изменен: судебная коллегия определила освободить Сивкова Ю.Г. (директора – ред.) от назначенного приговором суда наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор в отношении Зелева А.В. (водителя – ред.) отменен, и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию", – говорится в сообщении. Отмечается, что гражданские иски от потерпевших отправят на новое судебное рассмотрение из-за найденных нарушений. "В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции Зелев А.В. свою вину не признавал, Сивков Ю.Г. вину признал и извинился перед потерпевшими", – добавили в суде.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924372432.html
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происшествия, лесной, свердловская область, авто
Происшествия, Лесной, Свердловская область, Авто
Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов

Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели 8 пешеходов в ДТП с автобусом

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование осужденных по делу о гибели восьми пешеходов в ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной, сообщила пресс-служба суда.
По данным следствия и суда, 10 июня 2021 года в закрытом городе Лесной Свердловской области у рейсового автобуса, где находилось более 40 пассажиров – работников местного предприятия, из-за изношенности механизмов отказали тормоза. Водитель не смог остановить двигающийся под уклон автобус, протаранил ворота предприятия, за которыми находились люди. Пассажиры автобуса не пострадали, погибли восемь пешеходов и еще двое получили тяжелые травмы.
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В мае 2023 года фигуранты уголовного дела избежали реального срока: водителю суд назначил 4 года принудительных работ, директору автопредприятия – один год ограничения свободы. Гособвинение просило для водителя и директора 5 и 6 лет лишения свободы, материалы уголовного дела в отношении механика были выделены в отдельное производство в связи с его болезнью, уточняла областная прокуратура.
«
"Определением суда апелляционной инстанции 30 января приговор изменен: судебная коллегия определила освободить Сивкова Ю.Г. (директора – ред.) от назначенного приговором суда наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор в отношении Зелева А.В. (водителя – ред.) отменен, и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданские иски от потерпевших отправят на новое судебное рассмотрение из-за найденных нарушений. "В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции Зелев А.В. свою вину не признавал, Сивков Ю.Г. вину признал и извинился перед потерпевшими", – добавили в суде.
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