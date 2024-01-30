https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html

Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов

Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов - РИА Новости, 30.01.2024

Суд на Урале оправдал водителя по делу о гибели восьми пешеходов

Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование осужденных по делу о гибели восьми пешеходов в ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной, сообщила... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:19

2024-01-30T15:19

2024-01-30T15:19

происшествия

лесной

свердловская область

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Свердловский областной суд прекратил уголовное преследование осужденных по делу о гибели восьми пешеходов в ДТП с автобусом в закрытом городе Лесной, сообщила пресс-служба суда. По данным следствия и суда, 10 июня 2021 года в закрытом городе Лесной Свердловской области у рейсового автобуса, где находилось более 40 пассажиров – работников местного предприятия, из-за изношенности механизмов отказали тормоза. Водитель не смог остановить двигающийся под уклон автобус, протаранил ворота предприятия, за которыми находились люди. Пассажиры автобуса не пострадали, погибли восемь пешеходов и еще двое получили тяжелые травмы. В мае 2023 года фигуранты уголовного дела избежали реального срока: водителю суд назначил 4 года принудительных работ, директору автопредприятия – один год ограничения свободы. Гособвинение просило для водителя и директора 5 и 6 лет лишения свободы, материалы уголовного дела в отношении механика были выделены в отдельное производство в связи с его болезнью, уточняла областная прокуратура. "Определением суда апелляционной инстанции 30 января приговор изменен: судебная коллегия определила освободить Сивкова Ю.Г. (директора – ред.) от назначенного приговором суда наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор в отношении Зелева А.В. (водителя – ред.) отменен, и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию", – говорится в сообщении. Отмечается, что гражданские иски от потерпевших отправят на новое судебное рассмотрение из-за найденных нарушений. "В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции Зелев А.В. свою вину не признавал, Сивков Ю.Г. вину признал и извинился перед потерпевшими", – добавили в суде.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924372432.html

https://ria.ru/20240128/sanaviatsiya-1923993220.html

лесной

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лесной, свердловская область, авто